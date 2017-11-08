Din İşleri Başkanlığı, Mevlit Kandili dolayısıyla Türkiye kökenlilere yönelik Hala Sultan ziyareti düzenleyecek.

Din İşleri Başkanlığı, Mevlit Kandili dolayısıyla 29 Kasım Çarşamba günü Hala Sultan’a ziyaret düzenleyecek. Ziyarete, KKTC'de ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a geçişine izin verilmeyen Türkiye kökenlilerin katılabileceği belirtildi.

Din İşleri Başkanlığı’nın açıklamasında, ziyarete 3. ülke vatandaşlarının katılmasının mümkün olmadığı da kaydedildi.



Ziyaret için 17 Kasım’a kadar mesai saatleri içerisinde 40 TL karşılığında kayıt yaptırılabileceği belirtilen açıklamada, yolculuk sırasında izaz ikram yapılacağı kaydedildi.



“Din İşleri Başkanı (Kıbrıs Müftüsü) Prof. Dr. Talip Atalay’ın Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos’tan ricası neticesinde planlanan bu ziyaret UNFICYP’ın yardımıyla ve İsveç Büyükelçiliği’nin himayesinde bulunan Religious Track’ın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir” denilen açıklamada, 2014’ten beri bayram ve kandillerde Hala Sultan ziyaretlerinin yapıldığı anımsatıldı.



Açıklamaya göre, kayıt merkezleri ve telefonlar şunlar:



Din İşleri Başkanlığı : 0392 225 30 62 - 225 30 63 (Dâhili 118)

Lefkoşa Temsilciliği : 0392 227 15 75 - 0548 842 40 02

İskele Temsilciliği : 0392 371 37 94 - 0548 842 40 01

Güzelyurt Temsilciliği : 0548 842 40 05

Gazimagusa Temsilciliği : 03920 366 62 64 - 0548 842 40 04

Girne Temsilciliği : 0392 815 32 88 - 0548 842 40 10

Lefke Temsilciliği : 0548 842 40 06