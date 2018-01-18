“Hala Sultan'da gelinen durum endişe verici”

Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşanan olayların, endişe verici ve çok tehlikeli bir durum olduğunu söyledi

Hala Sultan İlahiyat Koleji ve söz konusu okuldaki iddialar hakkında değerlendirmelerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduğuna vurgu yaptı.

KKTC Anayasası’nın, giriş bölümünde laikliğin garanti altına aldığını belirten Batman, anayasanın, insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü, kişilerin ve toplumun huzur ve refahını korumayı içeren çok partili, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmeyi hedef olarak belirlediğini dile getirdi.

Batman: Adımlar endişe verici

Anayasa’nın giriş bölümündeki laiklik vurgusu değiştirilmediği sürece laik cumhuriyetin devam edeceğine vurgu yapan Batman, bu durumda, laiklik temelinde eğitim sisteminin kurgulanması gerektiğine dikkat çekti.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde, bu bağlamın dışına çıkan adımlar atıldığını bildiren Batman, söz konusu adımların çok endişe verici olduğunu ifade etti.

Batman, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, birlikte yaşamaktan doğan toplumsal başat felsefenin uzak hedef olarak belirlenmesinin tam tersine, Milli Eğitim Sistemi genel hedeflerinin, uzak hedefle çelişkili olduğu olguların ‘darbeleri’ doğuran nedenler arasında yer aldığı örneklerinin tarihte mevcut olduğunu dile getirdi.

Batman, bu nedenle, ‘laiklik’ Anayasa’da bir ilke olduğu sürece, laiklik temelinde insanlar yetiştirmek için eğitim sistemi kurgulanmasının zaruri olduğuna vurgu yaptı.

“Okulda iki ayrı eğitim programı uygulanıyor”

Gelinen noktada Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşanan olayların, endişe verici olduğunu söyleyen Batman, bunun da çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Batman, bunun, hem insanlarımızın ayrımlaştırılması hem de seküler bir toplum yaratılmasının önünde bir engel teşkil etmekte olduğunu dile getirdi.

Daha önceden okulda görev yapmış ve şimdi oradan ayrılmış bazı öğretmenlerden gelen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmiş ve okuldaki yüzde 35’lik bir öğretmen kesimini oluşturan, meslek derslerini veren öğretmenlerin, okuldaki yönetimi ele geçirmiş olduğunu iddia etti.

Okulda iki ayrı eğitim programı uygulandığını belirten Batman, bunların kolej ve imam hatip lisesi programları olduğunu vurguladı.

Bu durumun, bir tanesiyle başa çıkamayan öğrenciler için meydan okuyucu olduğunu ve psikolojik olarak onlara rahatsızlık yarattığının altını çizdi.

“Öğleden sonraları yurtlarda kurslar düzenleniyor”

Okulda yurtların devreye girdikten sonra, işlerin daha da içinden çıkılamaz hale geldiğini dile getiren Batman, meslek dersleri öğretmenlerinin öğleden sonraları yurtta kurslar düzenlediğini kaydetti.

Batman, “KKTC’li ve kültür derslerini veren öğretmenlere de yurtta kurs düzenlemeleri söylenmiş; ancak onlar kabul etmemiş” dedi.

Söz konusu KKTC’li öğretmenlerin ise, “Okulda olursa, kurs veririz” diye tepki gösterdiklerinin söylendiğini belirten Batman, yurtların denetiminin, TC’den gelen öğretmenler tarafından, abi-abla statüleriyle yönetilmekte olduğuna vurgu yaptı.

Meslek derslerini veren öğretmenlerin, öğleden sonraları ve hafta sonları, aileleri ziyaret etmekte olduğunu belirten Batman, söz konusu öğretmenlerin, KKTC’li öğretmenlere haber vermediğini dile getirdi.

Bunların sonrasında ise hem aileler hem de öğretmenlerin, öğrenciler üzerinde baskı kurduğunu vurgulayan Batman, okul müdürünün, yurt sorumlusu öğretmenden emir alır pozisyona girmiş olduğunu kaydetti.

“Bakanlık okula giremiyor”

Batman, okulda müdürün, TC’li öğretmenler arasından önce bir kişiyi müdür muavini olarak görevlendirdiğini, sonrasında ise o ayrılınca iki kişiyi, şimdi ise üç TC’li öğretmeni müdür muavini olarak görevlendirdiğini söyledi.

Bunların arasında bir tane bile KKTC’li öğretmenin bulunmadığına dikkat çeken Batman, “Bakanlık neden okula giremiyor? Neden yapması gereken denetimi yapamıyor? Akademik takvimde yer almayan etkinliklerin yapılmasına nasıl izin veriliyor? Müdürlerin muavin atama yetkisi neden sorgulanmıyor?” dedi.

Bu soruların ortak bir tek yanıtı olduğunu belirten Batman, yanıtın ise bakanlığın okula girememesi olduğunu söyledi.

Bu okulda akademik takvim dışında şiir günleri, dil günleri düzenlendiğini belirten Batman, kültür dersi öğretmenlerinin ise bu etkinliklerden dışlandığını vurguladı.

Diğer öğretmenlerin, okulda şiir günleri gibi etkinlik olduğu zaman, ilgili günün afişini gördükleri zaman olaydan haberdar olduğunu vurgulayan Batman, bu günlerde kazananlara ise maddi değeri yüksek ödüllerin dağıtıldığını kaydetti.

Laptop, hacca gitme, altın gibi ödüllerin dağıtıldığını söyleyen Batman, kütüphane yaratıldığını ancak meslek dersleri öğretmenlerinin onlara da el koyduğunun altını çizdi.

“Laiklik için kaygı oluştu”

Batman, “Kıbrıs Türk Edebiyatı yazarlarının kitaplarını öğrencilerin okumasına karşı çıkıyorlar” dedi.

Yukarıdaki anekdotlar sonucunda, okulda derinden bir din propagandası yapıldığının görüldüğünü söyleyen Batman, laiklik için kaygı oluştuğunun altını çizdi.

Tüm bunların, anayasasında laik bir ülke vizyonu çizen bir ülke için çelişkili bir durum olduğunu söyleyen Batman, ayrıca henüz soyut işlemler dönemine girmiş çocukların ‘ölüm, cin, peri, cehennem, günah’ gibi anlamlandıramadıkları soyut kavramlar ile korkutulduğunu bunun da öğrenme psikolojisinin literatürüne aykırı olduğunu ifade etti.

Bunun arkasından, çocukların psikolojilerinin bozulduğunu anlatan veli ve öğretmenlerin de mevcut olduğuna dikkat çeken Batman, “Okulun eğitim programının yeniden ele alınması ve denetlenmesi elzemdir ve kaçınılmazdır” dedi.

Batman aksi takdirde, “Buradan mezun olacak gençlerin, ülkenin başat felsefesi ile çelişki yaşaması ve toplumsal olay ve olguları farklı pencereden yorumlaması, topluma çok pahalıya mal olabilir” dedi.

(kıbrıs)