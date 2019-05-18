Hala Sultan'da iftar...LTB Başkanı'na protokolde yeriniz yok deyip geri çevirdiler!

Hala Sultan Cami’nde düzenlenen iftar programına gelen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, protokolde yeriniz yok, yer kalmadı denilerek geri çevrildi. Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Protokol kapısında bulunan polis arkadaşımızın nezaketsizliği sonucu protokol alanına araçla alınmayışımız ve tabiri caiz ise umursamaz tavırları, umuyorum ki protokol aracımızın pahada ucuz olmasından kaynaklanmamaktadır” diye konuştu.

Harmancı sosyal medya hesabından açıklama yaptı;

Kamuoyuna doğru bilgi vermek bir gereklilik olmuştur.

Ülkemizi ziyarete gelen T.C Cumhurbaşkanı yardımcısı Sn. Fuat Oktay’ın ülkemizi ziyareti sırasında şehrimizde katılacağı iftar programına resmi olarak davet edilmiş ve elbette ülkemizi ziyarette bulunan devlet konuğumuzun katılacağı programa bizlerde icabet etmek için vaktinden önce orada bulunmuştuk.

Protokol kapısında bulunan polis arkadaşımızın nezaketsizliği sonucu protokol alanına araçla alınmayışımız ve tabiri caiz ise umursamaz tavırları, umuyorum ki protokol aracımızın pahada ucuz olmasından kaynaklanmamaktadır.

Bunu dahi düşünerek kim olduğumuzu anlatmamıza rağmen sergilenen tavırlar ise bizleri temsil ettiğimiz ve bu şehirdeki insanların sahibi olduğu en önemli kurumumuzun ağırlığını ve varlığını ilgili kişilere hatırlatılması kaçınılmaz olarak yapmamız gerekendi.

Kamuoyunun bu ve benzeri konular ile bir kez daha gereksiz bir şekilde meşgul olmaması adına umuyorum ki yetkililer gereken uyarılarını yapacaklardır.