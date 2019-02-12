Haldun Dormen: Alternatif tiyatrolar Türk tiyatrosuna büyük katkıda bulunuyor

Dün akşam Avcılar’da rol aldığı Bir Zamanlar Gazino oyunu öncesinde DHA’ya konuşan 90 yaşındaki Dormen, Türkiye’de tiyatronun kendisini şaşırtacak kadar büyük gelişme gösterdiğini belirtti ve ekledi:

"Bundan çok mutlu oluyorum. 'Bunca yıldır boşa çalışmamışız' diyorum. Yeni oyuncular, yeni yönetmenler, en önemlisi yeni yazarlar çıkıyor ortaya. Bu alternatif tiyatrolar, Türk tiyatrosuna çok ama çok büyük katkıda bulundu. Bence müthiş bir tiyatro fışkırması oldu" dedi.

Dormen yazdığı iki oyundan 'Küllerin Arasında'nın dram ve 'Bir Zamanlar Gazino'nun komedi tarzında olduğunu bu iki oyunun da Amerika’daki asıllarından çok fazla değiştirerek, 'Türkleştirdiğini' ifade etti.