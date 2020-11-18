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Hale Özdınak anı maçı ile anıldı

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Geçitkale sahasında oynanan merhum Hale Özdınak anı futbol karşılaşmasında Sarınç masterleri, Mesarya dostluk materlerini 3-0 mağlup etti.
Hale Özdınak anı maçı ile anıldı

 

  Sarınç futbol masterleri ile Eser Özdınak ve ailesi tarafından merhum Hale Özdınak’ı anmak için organize edilen anı maçı oynandı. Sarınç futbol masterleri ile Özdınak ailesi tarafından üçüncü kez organize edilen Hale Özdınak anı maçında Sarınç masterleri ile Mesarya dostluk masterleri karşı karşıya geldi. Geçitkale sahasında oynanan merhum Hale Özdınak anı futbol karşılaşmasında Sarınç masterleri, Mesarya dostluk materlerini 3-0 mağlup etti.

Adını Yaşatacağız

Karşılaşmanın ardından merhum Hale Özdınak’ı eşi Eser Özdınak yaptığı konuşmada katılımcılara,  katkı koyan destek olan herkese teşekkür ederek, eşinin adını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ödül

3.Hale Özdınak anı maçın ardından düzelenen ödül töreninde Sarınç futbol masterleri ile Mesarya dostluk materlerine kupaları, merhum Hale Özdınak’ın eşi Eser Özdınak, Sarınç  masterleri başkanı Ahmet Sarınç tarafından verildi. Ardından Özdınak ailesi ile Sarınç masterleri yönetimi tarafından hazırlanan börek, çörek ve içecekler katılımcılara ikram edildi. 

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