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Halep'teki patlamadan korkunç görüntü: foto muhabirleri kameraları bırakıp ağladı

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Halep'teki patlamadan korkunç görüntü: foto muhabirleri kameraları bırakıp ağladı
Halep'te 126 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler öyle kötüydü ki foto muhabirleri bile kameralarını bırakıp ölen çocuklara ağladılar.

Suriye'nin Halep kentinde geçtiğimiz cumartesi günü tahliye konvoyuna düzenlenen korkunç saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 68'i çocuk 126 kişinin öldüğü saldırıda Suriyeli savaş foto muhabiri Abd Alkader Habak bombalı saldırı sırasında oradaydı.

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KAMERALARINI BIRAKIP YARALILARA KOŞTULAR

Halep'te manzara öyle bir durumdaydı ki foto muhabiri kamerasını bir kenara bırakıp yaralılara yardım etmeye başladı. Habak taşıyabildiği kadar çocuğu ambulanslara taşıdığını söylüyor.

"ÇOCUKLAR GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLÜYORDU"

Abd Alkader Habak uluslararası basına yaptığı açıklamada "Çocuklar gözümün önünde ölüyordu. Kameralarımızı bırakıp meslektaşlarımla yardıma koştuk. Orada yaşadığımız şey kelimelerle tarif edilebilecek gibi değil." dedi.

Habak'ın meslektaşları tarafından 7 yaşındaki bir çocuğu kucağında ambulansa taşıdığı anlar görüntülendi. Bir başka karede ise Habak yardım etmek için geç kaldığı bir başka çocuğu gördü. Cansız bedeni yerde öylece duran çocuğun yanında dizlerinin üzerine çöküp kalan fotoğrafçı ağlamaya başladı.

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