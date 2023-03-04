ABD başkanlık seçimlerine aday olan Nikki Haley, "ABD'den nefret eden ülkelere para vermeyi bırakacağız" dedi.

ABD başkanlık seçimlerine aday olan Nikki Haley, “Ben başkan olduğumda, ABD’den nefret eden ülkelere para vermeyi bırakacağız” dedi.

ABD’de 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti’den resmen adaylığını duyuran Haley, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı 2023’te (CPAC 2023) konuştu. Haley, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisiyken müttefiklerinin arkalarını kollayacağını ancak ABD’nin arkasında durmayan ülkelerin de isimlerini not edeceğini söylediğini aktardı.

Bu kapsamda ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması kararının ertesinde yaşananları hatırlatan Haley, şunları kaydetti:

“128 ülke bizi kınadı. İsimlerini aldım. Ofisime gittim ve personelimle bir liste hazırlattım. 193 ülkeyi sıraladılar. İkinci sütuna ABD’nin lehine ve aleyhine verdikleri oy oranlarını yazmalarını istedim. Son sütuna da onlara ne kadar dış yardım verdiğimizi koymalarını istedim.”

Haley, ABD’nin “kuyusunu kazan” ülkelere milyar dolarlar verdiklerini iddia ederek, “Bizi sırtımızdan bıçaklıyorlar ve sonra dönüp para istemek için ellerini uzatıyorlar” ifadesini kullandı.

Bu ülkelerin bazılarının “Amerikan askerlerini öldürmeye çalışan teröristleri desteklediğini” öne süren Haley, “Pakistan, Irak, Filistinliler ve hatta komünist Küba ve Çin’e dış yardım veriyoruz. Dostlar satın almaya çalışmayı bırakmalıyız” dedi. Haley, “Ben başkan olduğumda, ABD’den nefret eden ülkelere para vermeyi bırakacağız” diye konuştu