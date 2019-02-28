Halı saha maçına erken gelen savcı, sahadan çıkmayan öğretmenleri gözaltına aldırdı

Diyarbakır'da halı saha saati yüzünden öğretmenler ve bir savcı arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda 14 öğretmen gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Öğretmenler sahipsiz değildir" diye tepki gösterdi.

Diyarbakır'da halı saha saati yüzünden öğretmenler ve bir savcı arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda 14 öğretmen gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Öğretmenler sahipsiz değildir" diye tepki gösterdi. HSK, olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşanan olayda, öğretmenlerin halı saha maçı 9 ila 10 saatleri arasında, savcının maçı ise 10 ila 11 saatleri arasındaydı.

Diken'in aktardığı habere göre, maç saatini karıştıran savcı, öğretmenlerin saatinde halı sahayı kullanmak istedi. Öğretmenlerin duruma itiraz etmesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası 14 öğretmen gözaltına alındı. Karakola götürülen öğretmenler yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

​Gözaltılara tepki gösteren Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından, "Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür" mesajını paylaştı.