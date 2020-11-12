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Halı sahada futbol oynamak istediler, 14 bin TL ceza aldılar!

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Halı sahada futbol oynamak istediler, 14 bin TL ceza aldılar!
Halı sahada futbol oynamak istediler, 14 bin TL ceza aldılar!

Mersin'de halı sahada futbol oynayan 13 kişi ile işletme sahibine, corona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 14 bin 850 TL ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halı sahanın açık olduğunu ve futbol oynandığını tespit etti.

Ekipler, içeri girerek, corona virüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle futbol oynayan 13 kişiye 900'er, işletme sahibine ise 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 14 bin 850 TL ceza kesti.

Polis denetlemelerinin süreceği bildirildi. 

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