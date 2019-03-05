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Halı sahadaki öğretmenleri gözaltına aldıran savcının savunması ortaya çıktı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı sahada sıra tartışması nedeniyle 14 öğretmeni gözaltına aldıran savcı Mehmet Kıran, kendini savundu.
Halı sahadaki öğretmenleri gözaltına aldıran savcının savunması ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı sahada sıra tartışması nedeniyle 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı öne sürülen savcı Mehmet Kıran, HSK tarafından görevlendirilen iki müfettişe ifade verdi.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Savcı Kıran'ın ifadesinde, esnaflar karmasıyla maç için hakim ve savcı arkadaşlarıyla gittikleri halı sahada aynı saate başka bir gruba da randevu verildiğini belirterek, "Hakim ve savcılar ile birlikte hazırlandığımızı söyledik, 'önce biz oynayalım' ricasında bulunduk. Ancak arkamı döndüğümde içlerinden biri 'savcı kim oluyor...' diyerek hakaret etmeye başladı" dediği öne sürüldü. Hakaret edeni tespit edemeyince 155'i arayıp polis çağırdığını belirten Kıran'ın, "Kimlikleri üzerinde olmadığı için polisler karakola davet etti. Arabalarıyla karakola gittiler" dediği iddia edildi.

Müfettişlerin "Karakolda neden işlem yaptırmadın?" sorusuna ise savcı Kıran'ın "İçlerinden biri atamasının yapıldığını, güvenlik soruşturmasını beklediğini, olası soruşturma durumunda öğretmen olarak atanamayacağını söyledi. Polisi arayarak işlem yapılmamasını GBT'lerinin yapılarak bırakılmalarını söyledim" dediği öne sürüldü.

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