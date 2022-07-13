Halil Akbıçak: Beklentilerimizin altında bir bayramdı

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, kesimlerin iyi gittiğinden bahsederek, küçükbaş hayvanların daha çok kesildiğinden söz etti. Akbıçak, bayramın sessiz, sakin ve beklentilerin altında geçtiğini belirtti.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, bayram süresince yapılan et satışları hakkında Kıbrıs Postası'na açıklamalarda bulundu.

Halil Akbıçak, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nın sessiz sakin geçtiğini ve beklentilerinin de altında geçtiğini belirtti.

“GÜNEY KIBRIS’TA DAHA ÇOK ET SATIŞI OLDU”

Akbıçak, kesimlerin iyi gittiğinden bahsederek “Özellikle küçükbaş hayvanlar çok kesildi” diye konuştu.

Güney Kıbrıs’ta et satışının daha çok olduğu yönünde bilgi aldığını belirten Akbıçak “Kampanya yapmamıza rağmen fiyatlardan dolayı satış Güney'e göre daha az oldu" dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası