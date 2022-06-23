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Halil Akbıçak:''bugüne kadar yüzde 126 artış meydana geldi''

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Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, canlı et fiyatlarında yılbaşından bugüne kadar yüzde 126 artış meydana geldiğini kaydederek, “Kasaplar, temiz tosun etinin kilosunu 195 TL’ye mal ediyor, satış fiyatı ise 225 TL; bu eti kimse almaz...” dedi.
Halil Akbıçak:''bugüne kadar yüzde 126 artış meydana geldi''

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, et fiyatlarıyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

“DEVLET, HAYVANCININ EKİLEN YEMİNE KADAR DESTEK VERİYOR”

Et fiyatları ve satışlardan hoşnutsuz oldukarını belirten Akbıçak, devletin hayvancının ekilen yemine kadar destek olduğu görüşünü paylaştı.

CANLI ET FİYATINDA YILBAŞINDAN BUGÜNE KADAR YÜZDE 126 ARTIŞ OLDU”

Hayvan üreticilerinin tepki göstermekte hakkı olduğunu belirten Akbıçak, yılbaşından bugüne kadar canlı et fiyatlarında yüzde 126 artış olduğuna vurgu yaptı.

“MALİYETİ 195 TL, SATIŞ FİYATI İSE 225 TL; BU ETİ KİMSE ALAMAZ”

Etin hayvancıdan kasaba ulaşma süreciyle ilgili örnek veren Akbıçak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Hayvan üreticilerinin verdiği yeni fiyat listesine göre, tosunun kemikli kilosu 120 TL olacak. Yüzde 22’lik kemik çıkınca ise fiyat 150 TL’ye yükselecek. Yüzde 35’lik girdi maliyetinin ardından, tosun etinin kilo fiyatı 195 TL, satış fiyatı 225 TL olacak… Bu eti kimse alamaz.”

“İTHAL ET ŞART”

Hükümet yetkililerinin yaşananlara bir çare bulması gerektiğinin altını çizen Akbıçak, Kıbrıs’ın güneyinden kaçak et geçirmenin ve bireysel et satın alımının yaygınlaştığına işaret etti; ithal etin şart olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak:kıbrıspostası

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