Halil Dericioğlu, CTP İskele İlçe Başkanlığına aday

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) İskele Belediye Meclis Üyesi Halil Dericioğlu, sosyal medya üzerinden, 4 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek olan İskele İlçe Kongresi’nde İskele İlçe Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Dericioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz gibi siyasi kimliği ve geçmişi ile gönülden bağlı olduğum partim Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde, 10 yılı aşkın bir süre CTP İskele İlçesi’nde parti profesyonelliği, üç dönem ilçe yönetim kuruluğu üyeliği, iki dönem ilçe disiplin kuruluğu üyeliği ve halen devam eden üç dönemdir İskele Belediyesi Meclis üyeliği görevlerinde bulundum.

Edindiğim bilgi ve birikimi, sevgi, saygı ve bütünleştirici yaklaşım ile birleştirip, bölgemizde herkesle yan yana, omuz omuza mücadelemizde bir görev daha üstlenmek için adım attım.

4 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan İskele İlçe Kongresi’nde “CTP İskele İlçe Başkanlığı’na aday olduğumu bildirir, ortak mücadelemizde tüm yoldaşlar ile bu sorumluluğu birlikte göğüslemek için desteğinizi rica ederim.”