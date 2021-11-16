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Halil Erdoğuş Serdarlı İle Anlaştı

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Halil Erdoğuş Serdarlı İle Anlaştı
Halil Erdoğuş Serdarlı İle Anlaştı

  Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) kurulu, BTM 1.ligin 18 Aralık’ta başlayacağı açıklanmasının ardından çalışmalara başlayan kulüplerimizin yanında yeni yeni çalışma başlatan kulüplerimizde hazırlıklara hız verdi. BTM 1.lig ekiplerinde Serdarlı takımı çalıştıracak antrenörü buldu. Serdarlı Spor Kulübü başkanı Ediz Toydemir, antrenör Halil Erdoğuş ile yapmış olduğu görüşmelerin ardınadan taraflar her konuda anlaştı. Serdarlı’da antrenörlük görevine getirilen genç teknik adam Halil Erdoğuş, yarın akşam yeni sezonun ilk çalışmasına takımla birlikte başlayacak.

Serdarlı (Çatoz ) Ruhunu Geri Getireceğiz

Serdarlı antrenörü Halil Erdoğuş, yapılan uzun görüşmeler sonucunda Edzi başkan ile karşılıklı olarak anlaşmaya vardıklarını belirterek takımı toparlamaya çalışacaklarını belirtti. Süratle takıma yapılacak transferlerle yeniden toparlanma sürecine gireceklerini belirten Halil Erdoğuş, antrenmanları yoğun bir eşkilde yaparak, aradaki farkı kapatmaya çalışacaklarını, ligin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen takımı iyi bir uyum sürecinde ve arkadaşlık ilişkilerini yüksek seviyeye taşıyarak lige en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi. 

Hırslı dinamik coşkulu ve genç oyuncu yapısıyla birkaç tecrübeli oyuncuyu kadro yapısında bulundurmak istediklerini belirten Halil Erdoğuş, bölgedeki kulüplerden yapacakları transferlerle birlikte iyi bir TC’li yabancı transferi yapmak için son aşamaya geldiklerini, başkanla istişare halinde olup transferleri birkaç gün içerisinde bitireceklerini belirtti. Halil Erdoğuş, Hedeflerinin izleyenlere mücadele eden, oyun seyri veren bir takım kurmak, ligde güzel bir sıralamada yer alcak eski Serdarlı (Çatoz ) ruhunu geri getirmek için çalışacaklarını söyledi.

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