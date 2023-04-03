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Halil Falyalı cinayeti... Halil Işık tekrardan mahkemeye çıkarıldı

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Halil Falyalı cinayetine tanık olan ve cinayet anında havaya ateş açtığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezasına çarptırılan Halil Işık tekrardan mahkemeye çıkarıldı
Halil Falyalı cinayeti... Halil Işık tekrardan mahkemeye çıkarıldı

Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili tanık olan Halil Işık’ın ifadesinin istinabe yoluyla kaydedilip, Türkiye’de yargılanan katil sanıklarının davasına gönderilmesi talep edildi.

Halil Işık, bugün olağanüstü güvenlik önlemi altında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Işık, ifadesine ekleme yapmayacağını beyan etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, ifadeyi kaydetti. Cinayet anında havaya ateş açtığı için 3 yıl hapis cezası alan Halil Işık, yeniden cezaevine götürüldü.

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