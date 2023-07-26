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Halil Falyalı cinayeti… Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı

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Halil Falyalı cinayeti… Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı
Halil Falyalı cinayeti… Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yeniden mahkemeye çıkarıldı. Dava, 7 Ağustos 2023 tarihine ertelendi.

8 Şubat 2022 tarihinde Çatalköy’de pusu kurularak öldürülen Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede zanlıları temsil eden Avukat Didem Koç, Avukat Süleyman Özsoylular ile birlikte talep ettikleri iş cetvelinin taraflarına ulaştırılmadığını, iş cetvelinin taraflarına ulaştırıldıktan sonra başka evrak taleplerinin olabileceğini bu nedenle de mahkemenin ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Savcılık makamı ise iş cetvelinin davanın seyri ve niteliğini değiştirmeyeceğini, duruşmalara başlanacak kadar talep edilen tüm belgelerin savunma makamına iletildiğini belirterek, istenilen belge iş cetvelinin de savunma makamına en kısa sürede iletileceğini belirtti. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Yargıç Heyeti duruşmaya geçilmesi için suikast davasını 7 Ağustos 2023 tarihine erteledi.

VEYSEL SARE VE MUSA ÇİÇEK ALT MAHKEMEYE DE ÇIKARILDI

Öte yandan planlı suikastı gerçekleştirmek üzere taammüden adam öldürmek ve benzeri suçları KKTC’de icra etmek maksadıyla ülkeye bir tekne ile kaçak giriş yaptıklarını itiraf eden zanlılar Veysel Sare ve Musa Çiçek alt mahkemede yargılanmak üzere Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç’in huzuruna çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada Avukat Didem Koç, dava tebliğinin ellerine henüz ulaştığını bu nedenle de mahkemenin ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç ilgili davanın tebligatının yapıldığını, bir sonraki duruşmaya savunmanın hazır olmasını emretti. Bu kapsamda alt mahkemede sürdürülen dava da 7 Ağustos 2023 tarihine ertelendi.

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