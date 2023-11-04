  • BIST 7705.99
  • Altın 1818.304
  • Dolar 28.377
  • Euro 30.4286
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu çocuk hastanesini bombaladı

Halil Falyalı cinayeti… Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in 6. ve 7. duruşmaları gerçekleşti

» »
Halil Falyalı cinayeti… Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in 6. ve 7. duruşmaları gerçekleşti
Halil Falyalı cinayeti… Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in 6. ve 7. duruşmaları gerçekleşti

Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan zanlılar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 6 ve 7.duruşmaları gerçekleşti. Olayla ilgili bulgu ve deliller mahkemeye sunuldu.

Girne Çatalköy’de evine giderken düzenlenen suikast sonucu öldürülen Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan zanlılar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 6 ve 7.duruşmaları gerçekleşti.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen altıncı duruşmada Adli Şubede polis fotoğrafçısı ve olay yeri inceleme personeli Kevser Ulunay olay günü ve sonrasında yaptıkları inceleme ve araştırma sonuçlarını mahkemeye aktarırken, olayla ilgili bulgu ve delilleri de mahkemeye sunuldu.

Otopsi sırasında maktullerin vücutlarından çıkarılan mermiler mahkemeye delil olarak sunuldu.

Maktul Halil Falyalı’nın otopsisinde vücudundan çıkarılan mermi çekirdekleri ibraz edildi.

Buna göre Falyalı’dan batın boşluğu, sol yağ doku içerisinden bir mermi çekirdeği, batından çıkan bir gömlek parçası, sol kaburga kası içinden alınan mermi çekirdeği, 7 numaralı girişten çıkan sağ koltuk altından alınan mermi çekirdeği, karaciğerinden alınan mermi çekirdeği, sol koltuk altından alınan mermi çekirdeği, sağ kalça içinden, sağ bacak üst yan kısmından, sağ ayaktan ve beyin içinden alınan mermi çekirdekleri mahkeme heyetine sunuldu.

Maktul Murat Demirtaş’ın ise kafa ve göbek üzeri beşinci girişten alınan mermi çekirdekleri mahkemede tanık olay yeri inceleme uzmanı polis memuru Kevser Ulunay tarafından ibraz edildi.

Zanlılar Veysel Sare ve Musa Çiçek’in kıskıvrak yakalandıkları Alsancak’taki apartman dairesinde ise cep telefonlarından sigara izmaritlerine kadar birçok emare mahkemede ibraz edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yedinci duruşmada, Adli Şubede polis fotoğrafçısı ve olay yeri inceleme personeli Kevser Ulunay dinlenmeye devam edildi.

Ulunay, olay günü ve sonrasında yaptıkları inceleme ve araştırma sonuçları hakkında savunma avukatlarının sorularını yanıtladı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşma 10 Kasım 2023 Cuma Saat 11.30’a ertelendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'ın Astana'daki konuşması... Üstel: Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum03 Kasım 2023 Cuma 16:02
  • Sahte Sürücü Belgesi Skandalı: Girne'de Tutuklanan Şahıs Soruşturmanın Merkezinde03 Kasım 2023 Cuma 15:51
  • Kaza Sonucu Kaburga Kemiği Kırılan Yolcu Gazimağusa'da Hastanede03 Kasım 2023 Cuma 15:42
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?03 Kasım 2023 Cuma 15:40
  • Gazimağusa’da Trafik Kazası03 Kasım 2023 Cuma 15:18
  • Yaralama, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp ve Tecavüz-İ Alet Taşımak03 Kasım 2023 Cuma 15:16
  • Resmi Evrağı Sahtelemek, Tedavüle Sürmek Ve Sahte Davranışla Kayıt Temini03 Kasım 2023 Cuma 15:12
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm03 Kasım 2023 Cuma 15:12
  • Boğaz-Kalecik, araç trafiğine kapatılacak03 Kasım 2023 Cuma 14:22
  • Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği'nin Üçüncü Genel Kurulu: Fatma Yasemin Kutluhan Güven Tazeledi03 Kasım 2023 Cuma 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti