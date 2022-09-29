Halil Falyalı cinayeti... Sanıklar Mahkemeye Çıkarıldı

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten savcı Ali Hidayet, ilk tanık olarak Falyalı’nın eski koruması Türkistan Gülce'yi mahkemeye dinletti.

“SİLAHLAR BİRDEN PATLADI”

Gülce, olay anlarını mahkemeye şöyle aktardı:

“Olay günü saat 18.30 sıralarında Halil Falyalı’yı otelden aldık, evine doğru yola çıktık. Önde Falyalı’nın makam aracı arkada ben ve diğer koruma arkadaşımın olduğu araçla Çatalköy’e doğru yol aldık. Çatalköy’e girdiğimizde virajda gri renkli kiralık bir aracın dörtlülerini yakmış ve durduğunu gördük. Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş önce kornaya bastı ardından arabayı durdurdu. Ben ve diğer koruma arkadaşım araçtan indik. Falyalı’nın aracının yanına gittik. Falyalı başıyla aracı işaret ederek bakmamızı istedi. Gri renkli aracın neden durduğunu anlamak için oraya doğru yol aldık. Birden silahlar patladı. Sesin geldiği yere baktım sadece karanlıkta sadece ateş gördüm ancak ateş açanları görmedim.”

“CİVARDAKİ BİR EVE AİT BAHÇEYE SAKLANDIM”

Gülce, “Öne doğru koşmaya başladım, civardaki bir eve ait bahçeye saklandım. Bir süre sonra gri renkli aracın Ozanköy’e doğru gittiğini gördüm. Aracın içerisinde kim vardı, kaç kişiydiler görmedim. Bahçeden çıkıp, Falyalı’nın aracının yanına gittim. Demirtaş ve Falyalı araçta hareketsiz bir şekildeydiler. Daha sonra Hüsnü Falyalı’yı ve ambulansı aradım. 10 dakika sonra Falyalı’nın eşi Özge Hanım’a ait araç olay yerine geldi. Sonra polis ve ambulans geldi. Anlatacaklarım bunlar…” ifadelerini kullandı.

“BELKİ DURDURURUM AMACIYLA GRİ ARACA 2 EL ATEŞ AÇTIM”

Savunmanın bir sorusu üzerine Gülce, “İlk ifademde ateş açtığımı anlatmamıştım. Ancak Falyalı’nın cenazesinin ardından tutuklanınca belki durdururum amacıyla gri renkli araca doğru 2 el ateş açtım” dedi.

Gülce’nin ifadesinin ardından duruşma yarın saat 11.00’a ertelendi.