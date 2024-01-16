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Halil Falyalı cinayeti: Ses ve görüntü uzmanı Polis memuru Ahmet Erdivan dinlendi

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin duruşmalar devam ediyor... 18. Duruşmada 17. Tanık Ses ve görüntü uzmanı Polis memuru Ahmet Erdivan dinlendi. Dava kaldığın yerden devam etmek üzere 24 Ocak 2024 saat 11.00’a ertelendi.
Halil Falyalı cinayeti: Ses ve görüntü uzmanı Polis memuru Ahmet Erdivan dinlendi

Falyalı suikastı adıyla tarihe kara bir leke olarak geçen suikastın 8 Şubat 2022’e işlenmesinin ardından yargı süreci hem KKTC’de hem de Türkiye’de devam ediyor.

KKTC’de tutuklu bulunan katil zanlıları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in yargılanmasına Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

18. Duruşmada 17. Tanık Ses ve görüntü uzmanı Polis memuru Ahmet Erdivan dinlendi.

Suikastta kullanılan araçlar ve olay yerinden elde edilen görüntülerle ilgili hazırlanan raporlar mahkeme heyetine sunuldu.

Erdivan mahkemede savcılığın sorularını yanıtladı ve teknik hususlarla ilgili bilgiler paylaştı.

Erdivan, uzmanlık görüşünde etkili olan detayları da mahkeme ye sunasının ardından dava kaldığın yerden devam etmek üzere 24 Ocak 2024 saat 11.00’a ertelendi.

TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN DAVA 19 OCAK’A ERTELENDİ

Öte yandan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde Türkiye’de tutuklu bulunan aralarında Söylemezler çetesi lideri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu suikast zanlıları için karar duruşması 19 Ocak Cuma günü yapılacak.

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