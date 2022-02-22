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Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan Mustafa Söylemez, cinayetten bir gün sonra İstanbul Havalimanında ve Bakırköy'deki bir kahvaltı salonunda güvenlik kameralarına yansıdı.
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Falyalı ve şoförünün öldüğü Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Söylemez'le ilgili yeni görüntülere ve bilgilere ulaşıldı.

Polis, Mustafa Söylemez'in 9 Şubat sabahı Kıbrıs'tan hava yoluyla İstanbul Havalimanı'na geldiğini ve buradan da Bakırköy'de bir kahvaltı salonuna geçerek Metin Süs ile görüştüğünü belirledi. Söylemez'in, burada Metin Süs telefonundan ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile konuştuğu tespit edildi.

“SEDAT PEKER İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ”

Metin Süs ise organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'le telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Metin Süs'ün, Peker ile akraba olduğu için görüştüğünü söylediği belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Mustafa Süs'ün İstanbul Havalimanından çıkışı ve Bakırköy'deki kahvaltı salonunda Metin Süs ile buluşması yer alıyor.

OLAY

KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez ile Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız, Ahmet Naim M, Celal B. ve Metin S. dün adliyeye sevk edilmişti.

Zanlılardan Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanırken Ahmet Naim M, Celal B. ve Metin S. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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