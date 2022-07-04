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SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

Halil Falyalı davasında istenen cezalar belli oldu

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi olayında, Söylemez kardeşler hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Halil Falyalı davasında istenen cezalar belli oldu

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin 'Tasarlayarak öldürmeye yardım' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Olay sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin dolması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na 22 Şubat 2022'de çıkarılmışlardı. Savcılıkça sorgulanan Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanması, 3 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmaları istenmişti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanmıştı. Metin Süs'ün bulunduğu diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmışlardı.

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