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Halil Falyalı hastaneye kaldırıldı

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Tutuklu olan iş insanı Halil Falyalı, kalp rahatsızlığı şikayetiyle dün hastaneye sevk edildi
Halil Falyalı hastaneye kaldırıldı

Turgut Katırcı’nın casino çalışanları tarafından darp edilmesi, kaçırılması ve zorla alıkoyulması meselesiyle ilgili olarak aleyhinde 70 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak yargılanma kararı bulunan iş insanı Halil Falyalı, kalp rahatsızlığı şikayetiyle dün hastaneye sevk edildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde Dr. Osman Beton tarafından gözetim altına alınan Halil Falyalı’nın tetkiklerinin gerçekleştirildiği öğrenilirken, Gıynık Gazetesi'nin haberine göre Falyalı hastanede kontrol altında tutulduğu da gelen bilgiler arasında.

Kalabalık bir polis ekibi tarafından da gözetim altında tutulan Falyalı’nın kronik bir sağlık sorunu ya da kalp rahatsızlığı olduğuysa bilinmiyor.

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