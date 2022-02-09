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Halil Falyalı Suikastı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Hareket

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Halil Falyalı Suikastı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Hareket
Halil Falyalı Suikastı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Hareket

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Videolarında Halil Falyalı'nın ismini birçok kez geçiren Sedat Peker, olayın ardından Yılmaz Özdil'in konuyla ilgili attığı bir paylaşımı beğendi.

Sedat Peker'in videolarında adının geçmesiyle tanınan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, KKTC'de Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Falyalı ise burada hayatını kaybetti.

Öte yandan  saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı iddia edilirken bölgede inceleme yapan ekipler tarafından 50'den fazla boş kovan bulundu.

 

SEDAT PEKER'DEN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Videolarında Halil Falyalı'nın ismini birçok kez geçiren Sedat Peker, olayın ardından sosyal medya hesabından gazeteci Yılmaz Özdil'in konuyla alakalı yaptığı bir paylaşımı beğendi.

Söz konusu paylaşımda Yılmaz Özdil, Sedat Peker'le ilgili olarak "Tecrit etmeye çalışarak, sansürlemeye çalışarak, yok sayarak, müebbet hapisle filan meseleyi kapatmaya çalışıyorlar ama… Açıl susam açıl misali, sihirli mağaranın kapısını artık kapanmayacak şekilde araladı, kırk haramilerin sakladığı çalıntı hazine açığa çıktı!" ifadelerini kullandı.

Halil Falyalı suikastı sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hareket

Halil Falyalı suikastı sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hareket

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