Halil Falyalı Suikastında Kullanılan Silahlar Bulundu

Kıbrıs'ta otel, kumarhane ve marina sahibi olan uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı da gündeme getirilen Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili önemli bir suç kanıtına ulaşımdı.

Halil Falyalı’ya düzenlenen silahlı saldırıda kullanıldığı öne sürülen iki kalaşnikof silah ve bir tabanca bulundu. Gelişmeyi yetkililer Kıbrıs polisinin “başarısı” olarak niteledi.

Olayla ilgili olarak İstanbul’da üç, KKTC’de iki kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Ömer Tunç ile İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve iki adamının birbirlerini tanıdıkları, cinayet günü birlikte otele giriş çıkışları olduğuna ilişkini kamera kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Kalaşnikof ve tabancının nerede bulunduğu, üzerindeki parmak izleri konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Araştırma büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Yeni gözaltılar olabileceği de bildirildi.