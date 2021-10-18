Halil Falyalı ve diğer zanlılar tutuklu bekleyecek

Mahkemede konuşan Falyalı, birçok yatırımı olduğunu, 400 milyon dolarlık mal varlığı bulunduğunu ifade etti.

Yeni projeler hazırladığını da ifade eden Falyalı, yurt dışına kaçma gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Falyalı, neden günlerce polise teslim olmasın sorusu üzerine ise olayın aydınlatılmasını beklediğini söyledi.

Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili iş insanı Halil Falyalı, Hakan Atıcı, Serkan Beyar ve Türkistan Gülce teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgilişahadet veren Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Umut Demir, olayla ilgili olguları aktardı. Demir, 7 Ekim 2021 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede yaşanan olayda zanlı Halil Falyalı'nın ofisi içerisinde Turgut Katırcı’nın yüzüne ve karnına yumruk vurup, bıçağı göstererek “Keserim seni benim paramı vereceksin”diyerek, tehdit ettiğini iddia etti. Polis, Falyalı’nın ayrıca Hakan Atıcı’ya Katırcı’yı kastederek, “herşeyini alın, 140 bin dolar borcu var” dediğini iddia etti.

Müfettiş Demir, akabinde Hakan Atıcı’nın güvenlik şefi Aktaş’a talimat verdiğini, arabasını parasını alın dediğini aktardı. Aktaş’ın casino müdürünün talimatı üzerine Türkistan Gülce ve Necdet Demir ile Katırcı’yı yanına alıp kendisine ait araçla, Katırcı’nın aracının park edildiği yere gittiğini söyledi. Demir, zanlıların Katırcı’ya ait BMW marka aracı aldıklarını, daha sonra bir tasdik memuruna gittiklerini ifade etti.

Müfettiş Umut Demir, zanlıların Gülce vekil olacak şekilde, Katırcı’yavekaletname imzalattığını söyledi. Polis, zanlıların daha sonra Katırcı’yı otele geri götürdüğünü, cep telefonunu alıp, bankacılık işlemiyle onun hesabından 16 bin 400 lirayı birçok aktardığını belirtti. Polis, zanlıların ayrıca Katırcı’ya her biri 10 bin dolar tutarında 14 senet imzalattığını da açıkladı. Demir, zanlıların Katırcı’yı yanına alarak, onun eşinin aracını almaya gittiklerini, mazda marka aracı aldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların son olarak, Katırcı’nın evine gittiklerini, evde bulunan 12 bin TL nakit parayı aldıklarını açıkladı.

Polis, borç senetlerinin otelde hazırladığına dair tespit yaptıklarını ifade etti. Polis, Türkistan Gülce’nin ifadesinde borç senetlerini korktuğu için yırtıp tuvalete attığını itiraf ettiğini ifade etti. Polis, ayrıca 16 Ekim tarihinde Turgut Katırcı’nın ifade vererek, şikâyetini geri çektiğini söyledi. Polis, Halil Falyalı’nın ifadesinde Hakan Atıcı ile Serkan Beyar’a sadece polise teslim edin talimatı verdiğini, o esnada İ.T. isimli arkadaşının olaya tanık olduğunu söylediğini aktardı. Polis, İ.T.’den ifade aldıklarını, Falyalı’nın söylediklerini teyit edici ifade verdiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı ise zanlıların polis tarafından aranırken 7 gün süreyle kaçtıklarını, ayrıca bir zanlının senetleri yırtarak emarelere müdahale ettiğini, ayrıca iki kişinin tanıklara müdahale ettiğini ve bu nedenle teminata bağlandıklarını söyledi. Halil Falyalı’nın mahkeme emrine riayetsizlik ve vahim zarar suçlarından sabıkası olduğunu belirten savcı, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlıların avukatı Mustafa Asena ile Mustafa Şener tutuklu yargı talebine itiraz edince saatler süren bir duruşma gerçekleştirildi. Asena zanlıların tanık kürsüsüne çıkararak, mahkemeye dinletti.

Mahkemede konuşan Falyalı, birçok yatırımı olduğunu, 400 milyon dolarlık mal varlığı bulunduğunu ifade etti. Yeni projeler hazırladığını da ifade eden Falyalı, yurt dışına kaçma gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Falyalı, neden günlerce polise teslim olmasın sorusu üzerine ise olayın aydınlatılmasını beklediğini söyledi.

Savunma zanlıların yanı sıra mahkemeye kefil olabilecek 10 tanık dinletti. Kefillerin dinlenmesinin ardından akşam saat 20.30’de kararını açıklayan Yargıç Hazan Aksun tüm zanlıların yargılanmak üzere 70 günü aşmayacak bir süreyle tutuklu beklemesine ancak covid vakaları nedeniyle karakolda beklemelerine emir verdi.