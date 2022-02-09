Halil Falyalı, yarın Kumyalı’da toprağa verilecek

İş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığı, sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.
İş insanı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi’nde meçhul şahıs veya şahıslar tarafından ateş açılmış, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde; saldırıda ağır yaralanan Halil Falyalı ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.
Bu arada Halil Falyalı’nın yarın Kumyalı’da toprağa verileceği belirtildi.
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