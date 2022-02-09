  • BIST 2.027,44
  • Altın 791.80554
  • Dolar 13.5933
  • Euro 15.5336
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Halil Falyalı, yarın Kumyalı’da toprağa verilecek

» »
Şoförü Murat Demirtaş olay yerinde; saldırıda ağır yaralanan Halil Falyalı ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.
Halil Falyalı, yarın Kumyalı’da toprağa verilecek

İş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığı, sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

İş insanı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi’nde meçhul şahıs veya şahıslar tarafından ateş açılmış, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde; saldırıda ağır yaralanan Halil Falyalı ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Bu arada Halil Falyalı’nın yarın Kumyalı’da toprağa verileceği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Av.Atlı: İktidar ve ürkek muhalefet anlayışı hiçbir bireyin can güvenliğinin olmadığı bir yapıya yol açtı09 Şubat 2022 Çarşamba 09:54
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?09 Şubat 2022 Çarşamba 09:43
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 9 Şubat 202209 Şubat 2022 Çarşamba 09:35
  • Polis MOBESE Görüntülerinin Asılsız Olduğunu Açıkladı09 Şubat 2022 Çarşamba 02:07
  • Polisten Halil Falyalı Açıklaması08 Şubat 2022 Salı 22:44
  • YDÜ'den Halil Falyalı ile ilgili resmi açıklama geldi08 Şubat 2022 Salı 22:43
  • Doktordan Açıklama Geldi: Halil Falyalı Bütün Müdahalelere Karşın Hayatını Kaybetmiştir08 Şubat 2022 Salı 22:41
  • Polis alarmda! Falyalı’ya saldıranlar aranıyor...08 Şubat 2022 Salı 22:34
  • İDDİA: İşte Falyalı'yı vuranlar!08 Şubat 2022 Salı 22:32
  • Denktaş: Polis asker tüm emniyet güçleri suçluları hemen bulmalı08 Şubat 2022 Salı 22:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti