Halil Falyalı'ya son tetiği 'Söylemez Kardeşler' lideri çekti iddiası

Halil Falyalı suikastı ile ilgili İstanbul’da gözaltı sayısı 6’ya, Kıbrıs’ın kuzeyinde gözaltı sayısı 4’e yükseldi. Elde ettiği tüm bulguları paylaşan emniyet güçlerinden edinilen bilgiye göre Falyalı’ya son tetiği Mustafa Söylemez çekti.

Halil Falyalı suikastı ile ilgili İstanbul’da gözaltı sayısı 6’ya, Kıbrıs’ın kuzeyinde gözaltı sayısı 4’e yükseldi. Elde ettiği tüm bulguları paylaşan emniyet güçlerinden edinilen bilgiye göre Falyalı’ya son tetiği Mustafa Söylemez çekti.

Bugün Kıbrıs'ın aktardığına göre; cinayetten önce Falyalı ile telefonda konuştukları tespit edilen Söylemez Kardeşler çetesinin lideri Mustafa Söylemez’in dakikalarca kalaşnikofla taranan Halil Falyalı’nın yanına giderek kafasına ateş eden kişi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili kardeş Faysal Söylemez de gözaltına alındı.

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EVİ MUSTAFA SÖYLEMEZ KİRALADI

Söylemez Kardeşler çetesinin lideri Mustafa Söylemez’in cinayeti birlikte işlediği düşünülen ve adaya yasa dışı yollarla tekne ile girdikleri tespit edilen gözaltındaki Veysel Sarı ve Musa Çiçek yakalandıkları Alsancak’taki evi Mustafa Söylemez’in kiraladığını belirtti. Zanlıların evinde 1 adet uzun namlulu silah ile 15 adet canlı mermi bulundu.

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İNGİLİZ BARON İDDİASI

Cumhuriyet Gazetesi ise küresel sanal bahis baronu İngiliz Scott William Masterson’un Kıbrıs’taki ayakları olduğunu belirttiği Halil Falyalı ile Veysel Şahin ile birlikte çalıştığını, Kıbrıs’ta Falyalı’nın yerine geçecek kişinin de ancak Scott William Masterson’un onayıyla olabileceğini yazdı.

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HALİL FALYALI SALDIRISI NASIL OLDU?

Cinayet geçtiğimiz akşam Girne’nin Çatalköy bölgesinde meydana geldi. KKTC dışında da otel, casino, sanal bahis işletmeleri bulunduğu belirtilen Halil Falyalı(53), bir süredir koruma sayısını arttırmış ve zırhlı araçla seyahat ediyordu. Girne’deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla evine doğru yola çıktı. Zırhlı araca ailesini bindirdi ve kendi uzun süredir ilk kez başka bir araçla seyahat etti. Biri korumalarına ait üç araçlık konvoy Çatalköy’deki villaya yaklaştığı sırada, dar ve karanlık yolda dörtlülerini yakmış bir araç nedeniyle yavaşladı.

Yolu kesen araçtan çıkan birinci saldırgan önce şoför Murat Demirtaş’a ateş açtı, ardından aracın ön koltuğunda oturan Halil Falyalı yakın mesafeden Kalaşnikof marka silahla yaylım ateşine tutuldu. Geriden gelen ailesinin içinde olduğu zırhlı araç ve korumalarının olduğu üçüncü araca ateş açılmadı. Saldırganlar, biri kiralık iki araçla olay yerinden hızla kaçarken, korumalar ailenin güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Şoför Murat Demirtaş saldırı anında hayatını kaybederken, kanlar içinde kalan Halil Falyalı ambulansla Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine götürüldü. Yolda duran kalbine sürekli masaj ve suni solunum yapıldı. Falyalı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, başından ayağına varıncaya kadar çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı’nın kurtarılamadığını açıkladı. Hastanede dün yapılan otopside Falyalı’nın bedeninden 16 mermi çıkartıldı. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı aracın sahte plaka olduğu belirlendi.

Olay yerine hızla gelen polis, çevrede 31’den fazla mermi kovanı buldu. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı (PM 649 plakalı Nissan marka) aracın sahte plaka olduğu belirlendi. Saldırganların kullandığı öne sürülen bir başka kiralık aracın şoförü Ömer Tunç dün sabaha karşı yakalandı ve gündüz saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkartılarak hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk kararı alındı. Soruşturmayı büyük bir gizlilikle yürüten polis, henüz saldırganların sayısı hakkında açıklama yapmadı. Yetkililer, saldırganların Falyalı’nın otelden hareket saati, zırhlı araca binmediği, hangi araçta bulunduğu gibi detaylara sahip olduğunu, uzun süredir takip ettiklerini ve kaçış planlarını yaptıklarını değerlendiriyor.