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Halil Giray Hayatını Kaybetti

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Aslen Lefkoşalı olup Beylerbeyi’nde ikamet eden, emekli harita mühendisi, kıdemli binbaşı, KKTC Harita Dairesi Kurucu Müdürü Halil Giray yaşamını yitirdi.
Halil Giray Hayatını Kaybetti

Giray’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Halil Giray’ın cenazesi yarın saat 12.00’de Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde yapılacak askeri tören ve kılınacak Cuma namazının ardından Beylerbeyi köy Mezarlığı’na defnedilecek.

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