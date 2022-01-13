Halil İbrahim Keleşzade: Esnafın Bu Dönemde Hayatta Kalabilmesi İçin Doğrudan Destek Mekanizmaları Oluşturulmalıdır

Bağımsızlık Yolu Girne milletvekili adayı Halil İbrahim Keleşzade, Suriçi ve Bandabuliya esnafının sıkıntılarına değinin açıklamalarda bulundu.

Suriçi ve Bandabuliya Esnafı Uzun Yıllardır Devlet Tarafından Unutulmuş Durumdadır

Keleşzade, Suriçi ve Bandabuliya esnafı uzun yıllardır devlet tarafından unutulmuş durumda olduğunun altını çizdi. Keleşzade açıklamasında, “Yıllardır süren unutulmuşluk sıkıntısına, şimdi bir de pandemi ve TL’nin erimesi ile yaşanan ekonomik krizin sıkıntıları eklenmiştir.” dedi. Keleşzade, mecliste temsiliyeti bulunan siyasi partilerin ise, ancak seçim dönemlerinde bölge esnafını hatırlar gibi yapmakta, seçimden sonra da tekrar unutmaktadır açıklamasını yaptı.

Kültür Turizminin Teşviği Yapılmalıdır

Esnafın sorunlarının çözümü için günübirlik vaatlerin ötesine geçilmeli diyen Keleşzade, kapsamlı bir ekonomik planlamanın parçası olarak bölgenin sorunları ele alınmalıdır dedi. Keleşzade açıklamasının devamında, ultra zenginlerin çıkarları öne alınarak, kumarhane turizmine yönlendirerek, bizlere kültürel yozlaşma ve denizlerimizde kirlilik olarak dönen kaynaklar ile teşvikler durdurulmalıdır dedi. Bunun yerine toplumumuza da fayda sağlayacak şekilde, tarihi kent bölgemizin dokusunun korunması ve kültür turizminin teşviği yapılmalıdır ifadelerini kullandı.

Esnafın Bu Dönemde Hayatta Kalabilmesi İçin Doğrudan Destek Mekanizmaları Oluşturulmalıdır

Keleşzade, Bandabuliya esnafının kiralarını, belediye bu dönemde arttırmadığını fakat, TL’nin değer kaybetmesi karşısında, döviz kira bedelleri altında ezilen esnaflarımız vardır dedi. Esnaflar için kur sabitlemesi yapılması konusunda çağrıda bulunan Keleşzade, TL kira sözleşmeleri için adımlar atılmalıdır dedi. Ayrıca esnafın bu dönemde hayatta kalabilmesi için, doğrudan destek mekanizmaları oluşturulmalıdır açıklamasında bulundu.