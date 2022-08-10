Ülkemizin sevilen ve sayılan isimlerinden, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nün unutulmaz isimlerinden, futbol aşığı ve aynı zamanda Mısırlızade Sineması’nın uzun yıllar makinistliğini yapan Halil İnönü hayatını kaybetti.
Halil Lotti olarak bilinen İnönü'nün vefatı sevenlerini yasa boğdu.
İnönü'nün cenazesi 11 Ağustos Perşembe Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek. Cenaze öncesi Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde anma töreni yapılacak
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