Halil Kasım: Evlerde sağlık hizmeti vereceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Halil Kasım, belli bir yaşın üzerindeki insanların yerel yönetimlerin bakım ve şefkatine ihtiyaç duyduğunu söyleyerek yeni dönemde 65 yaş üstünde vatandaşların yaşadığı tüm evlerde belediye personelinin sağlık hizmeti vereceğini söyledi.



Kasım, yerel yönetimlerin insanların yaşam kalitesini yükseltme vazifesinin olduğunu anımsatarak, “Sadece 65 üstü bireylerimize değil, ayrıca özel gereksinime ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza da evlerinde sağlık hizmeti vermek için projemizi hazırladık” dedi.

Sağlık hizmetlerinin elzem olduğunu ve halk sağlığının her şeyden önce geldiğine dikkat çeken Kasım, sorunları bölge halkıyla birlikte birlik ve dayanışma içerisinde atlatacaklarını vurguladı.

Kasım, şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışı ile yoluna devam edeceğini belirterek, “Yapacak çok işimiz var, 26 Aralık itibarıyla var gücümüzle bölgemiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.