Halil Kutruza, Savoy Marmara’da

Geçtiğimiz sezonu basketbol oynamadan geçiren Halil Kutruza bu sezon yeni kurulan Savoy Marmara ile liglere geri dönüyor.
Kadri Alagöz yönetimindeki Savoy Marmara ile idmanlara çıkan Halil Kutruza yeni sezon için form tutmaya çalışıyor.
Tonguç Kotak
Geçtiğimiz sezonu basketbol oynamadan geçiren Halil Kutruza bu sezon yeni kurulan Savoy Marmara ile liglere geri dönüyor.
Kadri Alagöz yönetimindeki Savoy Marmara ile idmanlara çıkan Halil Kutruza yeni sezon için form tutmaya çalışıyor.
Tonguç Kotak
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