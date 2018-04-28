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Halil Orun'a DP desteği İskele'de heyecan yarattı. Orun aday mı?

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Halil Orun'a DP desteği İskele'de heyecan yarattı. Orun aday mı?
Halil Orun'a DP desteği İskele'de heyecan yarattı. Orun aday mı?

Yerel seçimlerin yapılacağı 24 Haziran tarihine doğru siyaset sahnesinde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Dün akşam toplanan hükümetin küçük ortağı DP Parti Meclisi İskele'de bağımsız aday Halil İbrahim Orun'u destekleme kararı alması İskele'de heyecanla karşılandı. Halil İbrahim Orun'un uzun süredir Bağımsız İskele Belediye Başkan adayı olacağı ve bu yönde çalışma yaptığı ise biliniyor

Önceki gün ise Fikret Civisilli İskele Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olduğunu sosyal medya hesabından açıklamış ve adaylık İskele'de heyecan uyandırmıştı.

UBP'nin mevcut Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile gireceği Belediye seçimleri için hükümetin bir diğer ortağı TDP ise 30 Nisan Pazartesi saat 17'ye kadar adaylık müracaatı kabul ediyor.

İskele'de 7 Ocak milletvekilliği seçimlerinde hatırı sayılır oy alan YDP'nin ise bağımsız aday Oktay Güney'i destekleyebileceği konuşuluyor.

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