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Halil Sezai: Üç yıldır aynı ayakkabıyı giyiyorum

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Fotoğrafçı Mehmet Turgut ile akşam yemeği yiyen şarkıcı Halil Sezai, magazin muhabirlerini görünce masasından kalkarak, "Arkadaşlar hava çok soğuk, sizleri bekletmeyeyim" diyerek, gazetecilerin yanına geldi.
Halil Sezai: Üç yıldır aynı ayakkabıyı giyiyorum

Sözcü'de yer alan habere göre, Halil Sezai, "Yeni bir yapım şirketi kurdum. Bir film için kolları sıvadım. Daha önce de bir yapım şirketim vardı ama battı, sizin bundan haberiniz yok mu?" şeklinde konuştu.

 

Sezai, yanında bulunan fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Soner Han ile Kaan Çakır için "Fotoğraf çekiminden geliyoruz. Mehmet bu iki arkadaşın muhteşem fotoğraflarını çekti. İki genç daha çok ufaklar, fakat söz yazıp beste yapıyorlar. Yapımcı olarak ilk işim onların albümünü çıkartmak olacak, ona hazırlanıyoruz" dedi.

'YILLARDIR BOTLARIM YIRTIK, PATLAK'

Gazetecilerin "Mehmet Turgut'un kaşesi pahalı mı?" sorusu üzerine Sezai, "Mehmet'le aramızda paranın lafı olmaz" karşılığını verdi. Bu sırada Mehmet Turgut, araya girerek, "Baksanıza yıllardır botlarım yırtık, patlak" diyerek gülmeye başladı. Halil Sezai de "Ben de üç yıldır aynı ayakkabıyı giyiyorum, gocunmuyorum" ifadelerini kullandı.

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