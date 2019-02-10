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Halit Ergenç yeniden Atatürk'ü canlandıracak

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Dokuz yıl önce Dersimiz Atatürk’te başrol oynayan Halit Ergenç, kamera karşısında bir kez daha Atatürk’ü canlandıracak olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncu, Abdullah Oğuz’un yöneteceği İlk Adım: 1919 filmi için sunulan teklife “Evet” dedi.
Halit Ergenç yeniden Atatürk'ü canlandıracak

2010 yapımı “Dersimiz Atatürk”ün başrol oyuncusu Halit Ergenç, 9 yıl aradan sonra bir kez daha Atatürk kimliğine bürünmeye hazırlanıyor.

Oyuncu, yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği “İlk Adım: 1919”da rol alacak. Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı sebebiyle çekilecek film, toprakları işgal altındaki bir milletin son umudunu taşıyan Bandırma Vapuru’ndaki Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının kader yolculuğunu beyazperdeye taşıyacak.

Proje için ön hazırlıklar da tamamlandı. 1974 yapımı bir tanker, Tuzla’daki tersanede Bandırma Vapuru’nun birebir kopyası olacak şekilde yenilendi. Dönemin ihtişamını yansıtan ünlü Saltanat Vagonu da Sirkeci Garı’nda tasarlanıp çekimlerin yapılacağı Beykoz Kundura Fabrikası’na taşındı. İç mekânlar için ayrıca aynı platoda birebir ölçülerde dekorlar hazırlandı. “İlk Adım: 1919”un şimdiye dek çekilmiş en büyük bütçeli Atatürk filmi olacağı konuşuluyor.

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