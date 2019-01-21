Halk, bakanları başarılı bulmuyor

Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre Kıbrıs Türk halkı Başbakan Erhürman haricindeki Bakanları başarılı bulmuyor.
İşte Bakanların notları;
Bakanlar Kurulu Başarı Puanı (5 üzerinden)
Bakan ismi Puan
Tufan Erhürman 2,74
Filiz Besim 2,41
Kudret Özersay 2,39
Serdar Denktaş 2,26
Zeki Çeler 2,26
Ayşegül Baybars 2,24
Özdil Nami 2,22
Fikri Ataoğlu 2,17
Tolga Atakan 2,13
Cemal Özyiğit 2,09
Erkut Şahali 2,09
Ortalama 2.27
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