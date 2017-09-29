Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, gösterilerde kıyafet ve baş bağlama tarzına ilişkin tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, gösterilerde kıyafet ve baş bağlama tarzına ilişkin tartışmalardan duyulan rahatsızlığı dile getirerek, “halk oyunlarının herhangi bir görüş veya inanışın uzantısı olarak sunulmasına şimdiye kadar kimsenin gücü yetmediğini ve bundan sonra da en doğru ve güzel sunumların yapılacağını” ifade etti.

Kadirağa yazılı açıklamasında, tartışmalara konu olan sözkonusu tarz kullanımlara daha önceleri başka ekiplerin de başvurduğunu ancak konu her hangi bir komite tarafından netleştirilmediği için tartışılmadığını ve gündeme getirilmediğine işaret ederek, bu konudaki görüşlerin federasyon tarafından belirlenen komite tarafından bilirkişilerle tartışılıp ilerleyen zamanlarda sonuca ulaştırılacağını vurguladı.

Bu konuda otorite olan federasyona hiçbir şekilde danışılmadan yapılan “Halk Danslarında Baş Bağlama Tartışması”nın çok farklı noktalara çekilmiş olunmasından üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Geçmişte halk dansları camiamızda birçok tartışma yaşanmış ve birimizin doğrusu diğerine yanlış görünmüştür. Özellikle son dört yılda yaratmış olduğumuz güzel ortamla bu görüşleri saygı ve hoşgörü çerçevesinde tartışabilir ve sonuç alabilir noktaya getirdik. Fakat son günlerdeki tartışmalarda görüyoruz ki yarattığımız bu ortama zarar verilmeye çalışılmış ve hiç istenilmeyen gündemler yaratılmıştır.”

Bugüne kadar gerek halk dansları figürlerinde, gerek kostüm-baş bağlama ve müziklerde yapılan farklı uygulamalar olmasına rağmen hiçbir derneğin böylesi eleştirilere maruz kalmadığına işaret edilen açıklamada, “Özelde kurumumuza bağlı derneğimize ve dernek başkanına, genelde ise federasyona yapılan bu eleştirileri doğru bulmuyoruz.” denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Bilinmesini isteriz ki halk oyunlarımızın herhangi bir görüş veya inanışın uzantısı olarak sunulmasına şimdiye kadar kimsenin gücü yetmemiştir.

Bundan sonrasında da camiamız, teknik komitemizin yapacağı çalışmalara ve vereceği kararlara destek vererek oluşturulacak kriterler çerçevesinde en doğru ve güzel sunumları yapacaktır. Federasyonumuz bu konuda üzerine düşen görevi yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. Kıbrıs Türkü’nün uluslararası arenada en başarılı olduğu halk oyunları alanında çok daha başarılı günlere ulaşacağına olan inancımız tamdır. Daha güzel bir gelecek için halk dansları camiasının bu tür konularla didişmeye ve kavga etmeye zamanı yoktur. Bizler ülkemizin en dinamik ve en üretken kesimiyiz. Gücümüzü birleştirip daha başarılı çalışmalar yapmak, ülkemize faydalı olmak en büyük hedefimizdir. Bu hedefe varmak adına da birliktelik içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Federasyonun çalışma şekli hakkında da bilgi verilen açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren geçmiş dönem yönetimlerinin başarılı çalışmalarını da dikkate alarak halk danslarını daha ileriye götürmek, yapılan hataları ortadan kaldırmak için çok önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Kadirağa, 13 üye dernek ile devraldıkları federasyonun şu an 23 üyesi olduğuna dikkat çekti ve bu süreç içerisinde çok önemli çalışmalar, araştırmalar yapıldığını anlattı.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Teknik komitemiz üç yılı aşkın bir süredir, çok titiz bir çalışma yapmaktadır. Yüzlerce saati aşan analizler sonucu elde edilen bulgular çok geniş bir katılım ve uzlaşı ile oyunlarımızdaki figürlerimize yansımış ve kısa zamanda birçok kesim tarafından sahneye de taşınmıştır. Figür açısından yapılan bu çalışmalar henüz tamamlanmış olmamasına rağmen camiamıza büyük bir heyecan ve kalite getirmiştir. Kostüm – aksesuar konusunda da teknik komitemiz oluşturulmuş, ilk toplantılarını yapmış ve bu konuda izleyeceği yol haritasını belirlemiştir. Müziklerimiz konusunda da aynı çalışmaların yapılması hedeflerimiz içerisindedir.

Federasyon olarak amacımız, ülkemizin her türlü zenginliğini en doğru ve üzerinde konsensüs sağlanarak sahneye taşınmasına aracı olmaktır.

Olası eksiklikler veya abartıların da kendi içimizde tartışılarak, eski uygulamaların ışığında güncellenmesi ve düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Teknik komitemiz bu konuda büyük bir özveri ile çalışmalarına devam edecektir. Federasyon olarak bir sonraki aşamada da, analizi yapılmış üzerinde mutabık kalınmış konuların uygulanmasının takipçisi olacağız ve bunların denetlenmesi için gerekli adımları atacağız.”