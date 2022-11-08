Halk "Dr. Küçük Havalimanı" ismini istiyor

Global Araştırma Şirketi’nin anketine göre Kıbrıs Türk Halkının yüzde 77’si, yeni havalimanına “Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı” isminin verilmesini istedi.

Yapım aşaması tamamlanmak üzere olan yeni havalimanı için isim tartışmalarını Global Araştırma Şirketi 5500 kişilik bir anket ile halkımıza sordu.

Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu yeni havalimanı isminin Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı olmasına destek verdiği görüldü.

Dr. Küçük ismine onay verenlerin oranı yüzde 77 gibi oldukça yüksek bir oy oranına ulaştı.

Global Araştırma Şirketinin Yeni Havalimanın adı ne olsun araştırmasının sonuçları şöyle;

Aranan kişi sayısı 5500 kişi.

Ankete katılım gösteren kişi sayısı 2574 kişi.

Yeni Havalimanın adının Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı olmasını isteyenlerin 2010’u erkek denekler oluşurken, 564 kişi kadınlardan oluşuyor.

Ankete katılanların Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı adına olumlu bakan kişi sayısı 1990.

Olumsuz görüş beyan edenlerin sayısı 445 te kalırken 139 kişi ankette kararsız kaldı.