  • BIST 4.360,28
  • Altın 1023.088
  • Dolar 18.5608
  • Euro 18.7323
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Halk "Dr. Küçük Havalimanı" ismini istiyor

» »
Global Araştırma Şirketi’nin anketine göre Kıbrıs Türk Halkının yüzde 77’si, yeni havalimanına “Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı” isminin verilmesini istedi.
Halk "Dr. Küçük Havalimanı" ismini istiyor

Global Araştırma Şirketi’nin anketine göre Kıbrıs Türk Halkının yüzde 77’si, yeni havalimanına “Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı” isminin verilmesini istedi.

Yapım aşaması tamamlanmak üzere olan yeni havalimanı için isim tartışmalarını Global Araştırma Şirketi 5500 kişilik bir anket ile halkımıza sordu.
Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu yeni havalimanı isminin Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı olmasına destek verdiği görüldü. 
Dr. Küçük ismine onay verenlerin oranı yüzde 77 gibi oldukça yüksek bir oy oranına ulaştı.
Global Araştırma Şirketinin Yeni Havalimanın adı ne olsun araştırmasının sonuçları şöyle;
Aranan kişi sayısı 5500 kişi.  
Ankete katılım gösteren kişi sayısı 2574 kişi. 
Yeni Havalimanın adının Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı olmasını isteyenlerin 2010’u erkek denekler oluşurken, 564 kişi kadınlardan oluşuyor.
Ankete katılanların Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı adına olumlu bakan kişi sayısı 1990. 
Olumsuz görüş beyan edenlerin sayısı 445 te kalırken 139 kişi ankette kararsız kaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehir Plancıları Odası "Dünya Şehircilik Günü” dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek08 Kasım 2022 Salı 17:45
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi08 Kasım 2022 Salı 17:41
  • Meclis Genel Kurulu tamamlandı08 Kasım 2022 Salı 17:37
  • Bakanlar Kurulu toplandı08 Kasım 2022 Salı 17:32
  • LAÜ’de “Farklı Boyutlarıyla Şiddet” konferansı düzenlendi08 Kasım 2022 Salı 16:09
  • Kumarhanede Bulunmak ve Bulunmasına Müsaade Etmek08 Kasım 2022 Salı 15:02
  • Türk-Sen, asgari ücretin acilen günün koşullarına uygun olarak belirlenmesini istedi08 Kasım 2022 Salı 14:59
  • BKP'de Genel Sekretere Sonüstün, Dışilişkiler Sekreteri Ülker Fahri oldu08 Kasım 2022 Salı 14:30
  • Tatar'dan İngiltere'ye: Kıbrıs Türk halkının sesine daha fazla kulak vermeli08 Kasım 2022 Salı 14:27
  • DAÜ yönetiminin despot uygulamasına tepkiler devam ediyor... KTÖS açıklama yaptı...08 Kasım 2022 Salı 14:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti