“Bu topraklarda umutlarıyla, inançlarıyla yaşayan yüksek hoşgörüye sahip bir toplumuz. Bu halk ayrıca Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki ile kendi kararına saygı duyulmasını beklemektedir. Bu da ‘çatışma’ olarak değil, ‘iradeye saygı’ olarak

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın temsilcisi Avukat Ayşe Öztabay BRT’de vurguladı:

“Halk İradesine Saygı Beklemek Çatışma Değil Meşru Bir Haktır”

“Bu topraklarda umutlarıyla, inançlarıyla yaşayan yüksek hoşgörüye sahip bir toplumuz. Bu halk ayrıca Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki ile kendi kararına saygı duyulmasını beklemektedir. Bu da ‘çatışma’ olarak değil, ‘iradeye saygı’ olarak nitelendirilmelidir. Akıncı da zaten halkın bu hassasiyetlerine sahip çıkmaktadır”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın temsilcisi avukat Ayşe Öztabay, BRT’de “Burası Önemli Seçim Özel” programında Damla Soyalp’in konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da sık sık vurguladığı gibi, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın Kıbrıs Türk halkından Türkiye düşmanı çıkarılamayacağını belirten Öztabay, “Bu topraklarda umutlarıyla, inançlarıyla yaşayan çok yüksek hoşgörüye sahip bir toplumuz. Bir başka özelliğimiz daha vardır ki, o da bu halkın Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki istemesi, kendi kararına saygı duyulmasını talep etmesidir. Bu talepler ‘çatışma’ olarak değil, ‘iradeye saygı’ olarak nitelendirilmelidir. Sayın Akıncı da zaten halkın bu hassasiyetlerine sahip çıkmaktadır” dedi. Kıbrıs Türk halkının 11 Ekim’de sandığa giderek güven ve kararlılıkla Akıncı’yı destekleyeceğinin hem sokağın, hem de anketlerin göstergesi olduğunu belirten Öztabay, “Halk 11 Ekim’de cevabını güven ve kararlılıkla verecektir” dedi.

“Akıncı, Tarafsız, Bağımsız Kimliğini İspatladı”

Kadın-erkek eşitliğine ve tarafsız, bağımsız yönetim anlayışına büyük önem veren Akıncı’nın

görev süresi boyunca bunu net bir şekilde ortaya koyarak tarafsız kimlikleri olan 2 kadını Yüksek Kamu Denetçisi (Ombudsman) ile YÖDAK Başkanlıklarına atadığını anımsatan Öztabay, bunun hem toplumsal güveni artırdığını, hem de demokrasinin gelişime katkı yaptığını vurguladı.

Ombudsman’ın geçmişte ağırlıklı olarak siyasi olarak atanmasının dezavantajlarının çok yaşandığını, ancak tarafsız kimliği olan Sn. Dizdarlı’nın atanmasıyla birlikte güven duygusunun yükselediğini, bunun yapılan başvurusu sayısından da anlaşıldığını belirten Öztabay, YÖDAK’ta da benzeri durumun yaşandığını, bir önceki Cumhurbaşkanı tarafından atanan Kamu Hizmeti Komisyonu başkanının görev süresinin uzatılmasının da bu anlayışla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görev süresi boyunca ayrıca muhtarlar ve toplumun farklı kesimleri ile bir biraraya gelerek bilgi alışverişinde bulunduğunu anımsatan Öztabay, bunun geçmişle en önemli farklardan biri olduğuna dikkat çekti. Öztabay, bu gerçeklerin ve ortaya konan yönetim anlayışının ‘ayrıştırıcı oldu’ eleştirilerine yönelik en güzel cevaplardan biri olduğunu vurguladı.

“Çocuklara Yapılan Yatırım Her Şeyden Önemli”

Akıncı’nın Meclis’ten gelen yasalarla ilgili de Anayasa’ya uygunluk ve halkın bilgilendirilmesi konularında üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirten Öztabay, iç konularla ilgili de küresel iklim değişikliği ve her çocuğun evrensel hak ve sorumluklarını içeren kitaplar basarak okullara 30 binin üzerinde dağıttığını belirtti. Doğru zamanda doğru eğitimin verilmediği, sevgi-saygının aşılanmadığı çocukların ilerde farklı noktalara gidebildiğini uzmanlardan biliyoruz” diyen Öztabay, bir avukat olarak Akıncı’nın bu icraatlarını çok önemsediğini söyledi. Öztabay, çocuklara ve geleceklerine yapılan yatırımın her şeyden önemli olduğunu da kaydetti.

“Akıncı’nın Kararlı ve Tutarlı Duruşu Takdir Gördü”

Bir soru üzerine özellikle pandemi döneminde hükümetin çoğu kararı zamanında almadığı gibi sürekli karar değiştirmesinin toplumda haklı olarak güvensizlik yarattığını belirten Öztabay, hükümetin böylesi bir tutum izlediği bir dönemde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın toplumdan yana tutarlı ve kararlı duruşu ile yol göstericiliğinin toplum tarafından takdir gördüğünü ifade etti.