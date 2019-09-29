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Halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı

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Malatya'da halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı
Halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı

Malatya'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 25 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Malatya-Dilek seferini yapan Murat A. idaresindeki 44 BT 452 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otobüste ilk belirlemelere göre yolcu olarak bulunan 25'ten fazla kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme sürüyor. (

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