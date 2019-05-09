Halk oylamasıyla 'sihirli mantar'a izin çıktı

Colorado eyaletinde bulunan Denver, 2005 yılında da marihuana kullanımını suç olmaktan çıkarmış, ardından eyalet genelinde de benzer bir yasa geçirilmişti.

ABD'nin Denver kenti, hayal gördüren (psikedelik) mantar türünün kullanımını suç saymaktan çıkaran ilk ABD kenti oldu.

Salı günü yapılan halk oylamasında yüzde 50.6 ile "sihirli mantar" kullanımına izin çıktı.

Oylamanın ardından sihirli mantar (magic mushroom) teknik olarak yasadışı sayılmaya devam edecek ancak bireysel kullanımı ve bulundurma üzerindeki kısıtlamalar ciddi oranda azaltılacak.

Polislere sihirli mantar kullanıcılarını en düşük öncelik olarak işleme almaları ve cezai işlem uygulamama talimatı verilecek.

Colorado eyaletinde bulunan Denver, 2005 yılında da marihuana kullanımını suç olmaktan çıkarmış, ardından eyalet genelinde de benzer bir yasa geçirilmişti.

SİHİRLİ MANTAR NEDİR?

İçinde psilosibin denen psikedelik (saykodelik, psychedelic) maddenin bulunduğu mantarlara sihirli mantar adı veriliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi sihirli mantaları "dünyayı farklı, garip bir şekilde görüp, duyup, deneyimlemeye neden olan halüsinojen bir madde" olarak tanımlıyor.

Batılılar sihirli mantarları 1950'lerde eğlence amaçlı kullanmaya başladı ancak Orta Amerika gibi yerlerde çok uzun zamandır özellikle dini ritüellerde kullanılıyor.

ABD federal yasaları psilosibini, eroin, LSD gibi yasadışı uyuşturucu maddeler arasında kabul ediyor. Federal hükümet, psilosibinin yüksek derecede bağımlılık yaptığını ve hiçbir medikal değeri olmadığını savunuyor.

İngiltere'de de 2005'ten bu yana A Sınıfı uyuşturucular arasında sayılan sihirli mantarlar, birçok diğer ülkede de yasak. (BBC Türkçe)