Halk Sağlığı için LTB’nin denetimleri aralıksız sürüyor

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 27 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde toplam 104 işyeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 12 işyerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için ihbar verilirken; CMR Çiğ Köfte Dereboyu, Heidi Land, Little Bees Joniour School ve 1001 Çeşit Market isimli işyerlerine izinsiz veya sağlık karnesiz personel çalışırdığı veya çevre kirliliğinden dolayı Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.

Cyprus Chef Catering isimli işyerinin ise belediyeden izin almadan çalışmaya başlamasından dolayı faaliyeti durduruldu.

Denetlenen işyerler niteliklerine göre: 15 restoran, 1 meyhane, 20 market, 6 off licence, 3 gıda deposu, 2 Oto Galeri, 3 kahvehane, 1 büfe, 16 Meslek iznine tabi işyeri, 9 berber salonu, 13 eğitim merkezi, 5 kadın kuaförü, 1 park büfesi, 3 güzellik salonu, 1 benzin istasyonu, 2 yurt, 1 kafeterya, 1 yemek fabrikası, 1 bar.

Ayrıca bir imalathaneden gelen talep üzerine Vergi Dairesi ile birlikte 270 kilo peynir imha edildi.