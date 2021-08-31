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Halk Sağlığı için LTB’nin İş Yeri Denetimleri Devam Ediyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 23-27 Ağustos tarihleri arasında 105 iş yerini, Zabıta Şubesi ekipleri de 63 işyerini denetledi.
Halk Sağlığı için LTB’nin İş Yeri Denetimleri Devam Ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 23-27 Ağustos tarihleri arasında 105 iş yerini, Zabıta Şubesi ekipleri de 63 işyerini denetledi.

Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri gibi uyulması gereken kurallar kontrol ediliyor.

1 haftalık süreçte toplamda 168 iş yeri denetlendi

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 2 birim ürün müsadere edildi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre: 16 spor salonu, 4 eğitim merkezi, 4 düğün salonu, 30 Kuaför/Güzelik /Berber Salonu ,10 bet ofis, 1 dövme salonu, 1 oyun salonu, 1 oto yıkama, 1 bar, 6 restoran, 1 gasino, 11 hotel, 1 dernek, 2 kahvehane, 6 çocuk parkı büfesi, 3 sinema, 7 market.

LTB Zabıta Şubesi’nin gıda, eğlence, market tarzı işletmelere yaptığı gece denetimlerinde maske, mesafe, hijyen kuraları ile hem çalışanlar hem de müşterilerin PCR testleri kontrol ediliyor.

Kurallara uymayan işletmeler Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirilebiliyor

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve  şikayetlerini iletebilirler.

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