Halk sağlığı uzmanı Dr. Tolga Şahin: Wuhan'daki veriler gösteriyor ki Türkiye'de bir buçuk ay içerisinde vakalar düşmeye başlayacak

Halk sağlığı uzmanı Dr. Tolga Şahin, yeni tip Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki vakalardan elde edilen verilerin Türkiye'de vaka sayısının bir buçuk ay içerisinde düşüşe geçeceğine işaret ettiğini söyledi. Gerçek vaka sayısının tespit edilen vaka sayısın 10 ile çarpılmasıyla tahmin edilebileceğini ifade eden Şahin, "Çin'de 15 günlük karantina sürecinden sonra bu süreç gevşetilmeye başladı. Oradaki verilere baktığımızda Türkiye'de de 20 gün içerisinde yacaş yavaş sürecin gevşetilebileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Bağışıklık sisteminden beklenenin virüsü fark ettiği anda müdahale etmesi olduğunu belirten Şahin, yeni tip Koronavirüs salgınına bağışıklık sisteminin güçlü olmasının etkili olduğunu ve virüse karşı mayalı yiyeceklerin olumlu etkiye sahip olduğunu söyledi.

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