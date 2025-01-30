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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı, Pehlivan ve Oğuz adli kontrolle serbest kaldı

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Mahkeme Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Gazeteciler Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Serhan Asker ve Seda Selek yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı, Pehlivan ve Oğuz adli kontrolle serbest kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınladıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucunca 5 gazeteci gözaltına alındı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutukluluğuna karar verildi.

Gazeteci Barış Pehlivan, dün Halk TV'nin İstanbul'daki binasında gözaltına alınmıştı. Pehlivan'ın ardından programın sunucusu Seda Selek İstanbul'da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ise Ankara'da gözaltına alındı. Selek ve Asker 24 saatin ardından serbest bırakılırken yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı kararı verildi.

30 saati geçen gözaltı süresinin ardından Pehlivan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Karar gece yarısından sonra saat 01.13'te 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce verildi. Suat Toktaş tutuklandı, Pehlivan ve Oğuz adli kontrol, yurt dışı yasağı ve haftada 3 gün imza koşuluyla serbest bırakıldı.

Halk TV’de gazeteci Barış Terkoğlu, Toktaş’ın tutuklanma gerekçelerini açıkladı. Terkoğlu karardan ilgili noktaları okudu. Toktaş’ın tutuklama kararında gerekçe olarak “Bu kadar yıllık deneyimi olan bir gazetecinin izin alındığına emin olmadan bu kaydı yayınlamaması gerektiği bilebilecek olduğu” ve “Ses kaydı incelendiğinde bu kaydın yayınlanmasında herhangi bir kamu yararı bulunmadığı anlaşıldı” ifadeleri yer aldı.

Pehlivan 'Buz gibi bir gazeteci özgürlüğünden mahkum bırakıldı', Oğuz 'Suat’ı da alacağız' dedi

Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldıktan sonra adliye önünde bir açıklama yaptı. 

Pehlivan:

“Çok öfkeliyiz. Adalet yerini bulmadı. Canımız, Genel Yayın Yönetmenimiz, gazeteci üstadımız hiçbir hukuk, adalet olmadan cezaevine gönderildi. Buz gibi bir gazeteci haksız, hukuksuz yere sadece gazetecilik refleksi gösterdi diye özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Onun için bizim mücadelemiz bitmeyecek. Tüm izleyecilerimizden Halk TV’ye sahip çıkmalarını bekliyoruz.”

Oğuz:

“Mutluyuz diyemeyeceğim. Üç kişi girdik iki kişi çıktık. Ben mesajını bir kez daha tekrar edeyim: Halk TV hep halkın yanında oldu, biz de bundan sonra halkın Suat Toktaş’ın ve Halk TV’nin yanında olmasını daha çok bekliyoruz. Bugüne kadar çok destek oldular çok teşekkür ediyoruz. Direnmenin gücünü ortaya koydular. Belki de biz o sayede dışardayız ama Suat’ı da alacağız.”

Seda Selek: Buruk bir haldeyim

Serbest bırakılan Seda Selek, İstanbul Adliyesi önünde bir konuşma yaptı. Selek, şöyle devam etti:

"İnanın içinizde onu hissediyorsunuz, iliklerinizde kadar. Haberleri geliyor, mesajları geliyor, destek mesajları. Öncelikle çok teşekkür ediyorum herkese. Zor bir 24 saat oldu. Ama şöyle, biraz da açıkçası buruk bir haldeyim. Aklım, gönlüm, burada içeride. Çünkü gazeteci arkadaşlarımızla ilgili süreç devam ediyor. Onlarla ilgili de süreci takip ediyoruz. Nasıl bir karar çıkacak? Bunu bekliyoruz. Yaptığımız iş gazetecilik, habercilik. Bunun altını kalın kalın çizmek gerekiyor."

Sormak, sorgulamak, bir yanlış varsa, bir adaletsizlik varsa orada olmak ve onun üzerine gitmek bizim işimiz. Ve biz sadece işimizi yaptığımız için suçlandık, suçlanıyoruz" diyen Selek şöyle devam etti:

"Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Bu son 24 saatte yaşadıklarımızdan kendi özelimde, kendi yaşadıklarımızı açıkçası konuşmak, ön plana koymak istemiyorum. Bu ülkede işini yaptığı için, gazetecilik yaptığı için suçlanan, aylarca cezaevinde kalan arkadaşlarım varken, bu ülkede hak arayışı, adalet arayışı diye sokakta olan, adalet talep eden ve bunun için haksız yere içeride aylardır, yıllardır yatan birçok insan varken, bu kadar ağır bedel ödenmişken, ben bu son 24 saati yine söylüyorum kendi öz elimde, kendimle ilgili kısmını konu etmek istemiyorum. Gazetecilik suç değildir. Eleştirmek, soru sormak, sorgulamak, özgür basın talep etmek, hepimizin tüm vatandaşların, tüm Türkiye'nin ortak talebidir ve bu ortak talepte bir araya gelmek ve daha güçlü ses çıkarmak dileğiyle herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş da kanaldan alındı

Halk TV'ye açılan soruşturma kapsamında kanalın Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz ve kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da ifade vermeye kanaldan götürüldü. Tıpkı Pehlivan gibi.

Halk TV programcısı Sorel Dağıstanlı, Oğuz’un ifadeye götürüldüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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