HALK TV ve TELE 1'e 5 gün kapatma cezası!

Canlı yayında katliam çağrısı yapanlara karşı kayıtsız kalan, kamuoyu tepkisiyle harekete geçmek zorunda kalan RTÜK, muhalif kanallara verdiği cezalara bir yenisini ekledi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, bugün yapılan toplantıda TELE1 ve Halk TV’ye 5 günlük ekran karartma cezası verildiğini bildirdi. Kararın oy çokluğuyla alındığını belirten Taşçı, “TELE 1 ve Halk TV’nin ekranları 5 gün karartılacak! RTÜK’te muhalif kanalların sesini kesmeye dönük operasyonun 2. Ayağı gerçekleşti. TELE 1 ve Halk TV’ye verilen ceza kararı oy çokluğuyla alındı. Bir sonraki aşamada kanalların fişi çekilecek, tamamen kapatılacak” dedi.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in hbaerine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) alınan kararla Halk TV ve TELE 1’e 5 gün yayın durdurma cezası verildi. Program durdurma yerine yayın cezası verilmesi nedeniyle iki televizyon kanalının ekranlarının beş gün kararacağı bildirildi. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, karar hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

RTÜK TARİHİNDE İLK

“RTÜK’ün belirleyeceği tarihler arasında 5 gün boyunca bu televizyonların ekranları karartılacak. Genel yayın türünde, ulusal düzeyde yayın yapan kanallara mevcut yasa kapsamında RTÜK tarihinde ilk kez ekran karartma cezası uygulanacak.”

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ‘BEL KEMİĞİ’ KIRILMIŞTIR”

Bu doğrudan doğruya, iktidarı sorgulayan, eleştiren yeri geldiğinde yanlışını haberleştiren, hakikatin izini sürüp, izleyicilerine masa başında oluşturulan algıları değil, ülkede ve dünyada yaşanan gerçekleri aktarmaya çalışan televizyonların sansürlenmesi, susturulması, karartılmasıdır. RTÜK’ün aldığı bu kararla birlikte demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğünün “bel kemiği” kırılmıştır.”

“TÜRKİYE’NİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SAYFASI KAPATILMIŞ OLACAK”

Ağır ceza kadar vahim olan diğer bir nokta ise bu televizyon kanallarının aynı maddeden 1 (bir) kez daha ceza almaları halinde bu kez kanalların lisansları iptal edilecek. Yani ekranları tamamen karartılacak, fişleri çekilecek, televizyonlar kapatılacak. Yalnızca bu televizyon kanalları değil, Türkiye’nin basın özgürlüğü sayfası kapanmış/kapatılmış olacak.

Basın özgürlüğü mücadele sayfasında bu dönem kara bir leke olarak yerini alacak.”

RTÜK Üyesi Okan Konuralp da karara tepki gösterdi. Konuralp, “RTÜK, bugünkü toplantısında Halk TV ve TELE 1’e oy çokluğuyla 5 gün ekranlarını karartma cezası verdi. Kararlar basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale olduğu kadar siyasi iradenin medyadaki çaresizliğinin de somutlaşmış halidir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ülke TV’de Esra Elönü’nün programına katılan Sevda Noyan, 15 Temmuz’da kimseyi öldüremedikleri için heveslerinin kursağında kaldığını belirterek, “15 Temmuz kursağımızda kaldı, vallahi yapamadık istediklerimizi. Birazcık şeye denk geldik… Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Maddi ve manevi olarak çok donanımlıyız. Biz liderimizin yanındayız… Ve asla yedirmeyiz bu ülkede… Onun için ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var hâlâ 3-5 (komşu), benim listem hazır” demişti.