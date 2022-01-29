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Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ nden 15’ in Üzerinde Pozitif Vaka

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Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ nden 15’ in Üzerinde Pozitif Vaka
Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ nden 15’ in Üzerinde Pozitif Vaka

Haber Kıbrıs’ın insanlık dışı durumu ile gündeme getirdiği Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nden bu kez Covid-19 salgını baş gösterdi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre 29 yaşlının kaldığı Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nden ciddi bir bulaş söz konusu.

İlk belirlemelere göre 15 kişinin üzerinde Covid-19 vakasının görüldüğü Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi resmen kilitlenmiş durumda.

Pozitifler arasında yaşlılara bakan personellerin de olması dolayısıyla yaşlıların yarın ihtiyaçlarına nasıl cevap verileceği bilinmiyor.

Öte yandan Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki rezil durum ise devam ediyor. Haber Kıbrıs’ın haberi üzerine birçok sivil toplum örgütünün söz konusu site önünde eylem dahi yapmasına rağmen bakanlıklar yaşanan olaylara seyirci durumda.

Haber Kıbrıs’a konuşan kaynağımız, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde kalanların yaşının ileri olduğuna dikkat çekerek salgının devam etmesi halinde birçok ölüm yaşanabileceğini ifade etti.

Öte yandan ailelerinde Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde yaşananlara tepkili olduğu gelen bilgiler arasında.

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