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Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi Onarıma Giriyor

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Başbakan Faiz Sucuoğlu düğmeye bastı.
Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi Onarıma Giriyor

Yaşlı bakım evindeki skandal görüntülere Başbakan duyarsız kalmadı. 
Hemen harekete geçen Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakım evindeki pozitif vakaları hastaneye sevk etti…


Doktorların da isteğiyle geriye kalan büyüklerimiz aynı yerde kalmaya devam edecek.


Doktorların bu durumu istemesinin nedeni ise sevk edildikleri yerde bulaşın yayılmaması. 


Bakım evimine şuan için yiyecek, ilaç ve gerekli tüm malzemeler gidiyor.


Pazartesi günü ise Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi onarıma giriyor...

İşte Başbakan' ın açıklaması: 

Sınırüstü Köyünde bulunan Yaşlı Bakımevine gerçekleştirdiğimiz ziyaretten hemen sonra Vakıflar Dairesine verdiğim talimat üzerine Yaşlı Bakımevi yönetiminin görevine son verilmiştir. Tüm sorumlu kişilere soruşturma başlatılacak ve konunun bizzat takipçisi olacağım.

Bakımevi, Vakıflar Dairesine devredildi, 31 Ocak Pazartesi günü İskele Belediyesi'ne tesis idaresi devredilecektir.

Yeni anlayışla, hem yönetimini, hem de yaşlılarımıza yönelik bakım hizmetini, yakından izlemeye devam edeceğiz. Benzeri tesislerimizin denetimlerini artıracağız.

Soruna müdahale etmemizin ardından gerek kamu gerekse özel işletmelerle sonuç alıcı bir dizi görüşme gerçekleştirdik. Doktor ve hemşire görevlendirmesini yaptık. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliğimiz, tarihi geçmiş tüm ilaçlara el koydu ve onların yerine gerekli olan ilaçları tedarik etti. Pazarcılar Birliğimiz ile görüştük. Gerekli erzak tedariki hemen sağlanıyor. Süt ve temel gıda ihtiyacı da giderilmiştir.

İnşaat Müteahhitleri Başkanı Cafer Gürcafer bana telefoniyen ulaştı ve yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

China Bazaar işletmemizin sahibi Mazhar Bey, inşaat işlerini üstlendi. Mimar ve mühendislerimiz, dün yaptığımız ziyaretten hemen sonra bakımevine gidip, inceleme yapmıştır.

Bir daha böyle bir olayın yaşanmasına asla müsade etmeyeceğiz.

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