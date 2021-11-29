Halka karşı, çirkin ve kötü niyetli ittifak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) arasında Ekim ayında imzalanan ek bir protokolle, 12 Mayıs 2021 tarihli Toplu İş Sözleşmesi tadil edilmiş ve TİS’e eklenen anti-demokratik bir madde ile, kurumla ilgili belgelerin kurum dışından kişilerle ve/veya sosyal medyada paylaşılması, geçici olarak görevden çıkarılmayı gerektiren bir disiplin suçu kapsamına alınmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi’nin disiplin kurulu başlığı altında yer alan 47’nci maddesinin ‘geçici olarak görevden çıkarma kuralları’ başlığına yapılan ek, aşağıdaki gibidir:

“KIB-TEK’e giriş yapılıp kayda alınan ve/veya kurum adına gelmiş olan fakat henüz kayda girmemiş herhangi bir belgenin ve/veya her halükarda kurum ile ilgili olan bir belgenin dijital olarak ve/veya fotokopi ve/veya fotoğraf olarak kopyasının alınıp kurum dışında herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişi ile ve/veya sosyal medyada paylaşmak.”

EL-SEN yönetimi, Toplu İş Sözleşmesi’nde yapılan bu tadilata onay vererek, bir anlamda KIB-TEK bünyesinde meydana gelmesi muhtemel her türlü usulsüzlüğün kamuoyundan saklanması girişimine destek vermiştir.

Kurumun sahibi halktır ve halkın, kurum bünyesinde olun bitenden haberdar olması en doğal hakkıdır.

Halkın bilgisiz kalması, kimin çıkarınadır? Halkın denetiminden niye korkulmaktadır?

Kurum yönetimi neyi gizleme peşindedir? Bugüne kadar altına imza attıkları icraatlara bakıldığında karneleri kırık notlarla dolu olan kurum yönetiminin talep ettiği karartmayı kabul eden EL-SEN başkanı ve genel sekreteri, neden böylesine çirkin ve kötü niyetli bir ittifakın içerisine girmiştir?

Demokratik El-SEN İnisiyatifi olarak bunun kabul edilemez olduğunu belirtir, sendika yönetimini bu anti-demokratik uygulamanın ortadan kaldırılması için gerekli girişimi yapmaya çağırırız.