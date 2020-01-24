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“Halka zorunlu değilse salgının görüldüğü bölgelere seyahat etmemeleri çağrısında bulunuldu”

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“Halka zorunlu değilse salgının görüldüğü bölgelere seyahat etmemeleri çağrısında bulunuldu”
“Halka zorunlu değilse salgının görüldüğü bölgelere seyahat etmemeleri çağrısında bulunuldu”

Sağlık Bakanlığı, yeni korona virüs enfeksiyonuyla ilgili ilk risk değerlendirme toplantısını bugün yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede şu anda korona virüs hastası bulunmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin başkanlık ettiği toplantıya, bakanlık müsteşarı,  bakanlık müdürü, TSHD ve YTKD müdürleri, Tabipler Birliği Başkanı, bakanlığın salgın yönetiminde çalışan ilgili kişileri,enfeksiyon uzmanları, çocuk kliniği şefi ve ulaştırma bakanlığı temsilcisi katıldı.

Toplantıda, ülkede olası salgın durumunun yaşanmaması için alınması gereken önlemler, ülkeye bu virüsün neden olduğu hastalığı taşıyan bir kişi gelmesi durumunda yapılacaklar  tartışılarak karara bağlandı.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, halka, genel hijyen konularına özen göstermeleri ve zorunlu değilsesalgının görüldüğü bölgelere seyahat etmemeleri çağrısında bulunuldu.

İlerleyen günlerde konuylailgili yeni bilgiler ışığında gerekli bilgilendirmeler ve değerlendirmelerin yapılacağı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Aralık2019’da Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan şehrinde, yeni ortaya çıkan bir virüsün neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonunun Dünya Sağlık Örgütüne bildirildiği, Ocak’ta Çin tarafından yeni virüsün ismi yeni Koronavirüs 2019 olarak açıklandığı ifade edildi.

Açıklamada virüsün ortaya çıkış sürecine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız tarafından yakından izlenen WHO (Dünya Sağlık Örgütü ) durum raporlarının  üçüncüsü  dün yayınlandı. Bu raporda Ocak ayı başlangıcından günümüzekadar WHO’ya bildirilen  vaka  sayısı 581  olarak açıklandı. 581vakanın 571’inin Çin’den bildirildiği bu vakaların da 95 tanesinin  ağır seyrettiği ve 17 vakanın kaybedildiği  açıklanmıştır. Bunun yanında diğer 10vakanın Tayland, Japonya, Hong Kong,Kore ve ABD’ den olduğu bildirildi.

Bir salgın olarak kabul edilen bu durumlailgili WHOtarafından yapılan risk değerlendirmesinde   virüsün  Çin’de ve bölge ülkelerinde   yüksek  riskli bir  halk  sağlığı   tehdidi olduğu  belirtilirken, global  anlamda orta  düzeyde bir halk sağlığı  riski olduğu belirtildi. Yine WHO’nun IHR (Uluslararası Sağlık Tüzüğü)   gereği oluşturulan Acil Komitesi de salgınla ilgili olarak bugüniçin uluslararası düzeyde bir halk sağlığı sorunu olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Ancak konunun aciliyetinin ve önemini kabul ettiklerini belirtip ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelerek durumu değerlendireceklerini söylemişlerdir.

Ülkemizde şu anda böyle bir hasta olmamakla birlikte bu noktada bakanlığımız, yeni korona virüs enfeksiyonuyla ilgili olarak ilk risk değerlendirme toplantısını yapma kararı almış ve bugün gerçekleştirmiştir.”

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